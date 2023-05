Drużyna Sochana wygrywa draft! Magiczny gracz na horyzoncie

Drużyna Sochana, San Antonio Spurs, minionej nocy wygrała loterię draftu, co oznacza, że w tegorocznym naborze młodych zawodników do ligi NBA będą oni wybierać z pierwszym wyborem, a ten jest tylko jeden – Victor Wembanyama. Magiczny gracz wkrótce dołączy do drużyny z Teksasu!

Spurs wygrywają loterię draftu

San Antonio Spurs poszli w przebudowę, a to oznaczało przegrywanie na potęgę i nauczanie młodych zawodników gry w NBA. Jednym z takich zawodników był oczywiście Jeremy Sochan, który po dobrym starcie sezonu zaczął pokazywać duży progres i zamienił się w jednego z najlepszych i najbardziej obiecujących zawodników całej ligi.

Drużyna Sochana przegrała jednak w minionym sezonie ogrom spotkań. Spurs sezon zakończyli z bilansem 22-60 (najgorszym w konferencji zachodniej, mając tie-break z Rockets), co oznaczało, że mają 14 proc. na wylosowanie pierwszego wyboru w tegorocznym drafcie. Takie same szanse mieli też Houston Rockets i Detroit Pistons. Na całe szczęście dla fanów Spurs, to oni dzisiejszej nocy przeżywali ogromne chwile szczęścia. A jest się z czego cieszyć.

Jeremy Sochan w meczu Spurs – Rockets. Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Co ciekawe, zarówno Rockets, jak i Pistons, mając 14 proc. szans na wygranie loterii, zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce.

Drużyna Sochana sięgnie po Wembanyamę?

Śledzę NBA od 16 lat i nie pamiętam młodego zawodnika, który wzbudzałby takie emocje, jak Victor Wembanyama. Ostatnim takim graczem, który wywoływał taki szum medialny i rozpalał wyobraźnie kibiców, był LeBron James, a to już wiele mówi. Sam fakt, że NBA wykupiło prawa do meczów drużyny 19-letniego gracza i pokazywało na swojej platformie, podpowiada, jak wielkim talentem jest Francuz.

"There's a special relation between France and the Spurs. … The whole country wanted the Spurs to have the first pick."



-Victor Wembanyama



Wembanyama jest wybrykiem natury. W butach mierzy 226 centymetrów, a jego rozpiętość ramion to 243 centymetry. Takie parametry nie przeszkadzają mu w zwinnym poruszaniu się po parkiecie. Pomimo że teoretycznie jest środkowym, to potrafi kozłować, jak gracz obwodowy, a rzucać jak najlepsi skrzydłowi. Największym problemem wydaje się masa, ponieważ przy tym wzroście waży nieco ponad 100 kg (info niepotwierdzone).

Drużyna Sochana wygrywa draft! Magiczny gracz na horyzoncie Fot. Twitter/Author not found

Wiele ekspertów sugeruje, że Francuz musi przybrać na masie, aby mógł wytrwać w fizycznej lidze, jaką jest NBA. Czy drużyna Sochana postawi na 19-letni fenomen, a może zaskoczy wszystkich i wybierze równie obiecującego Scoot’a Hendersona?

