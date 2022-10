Dzielenie się kontem na Netflix. Wiemy, od kiedy będziemy musieli płacić!

Dzielenie się kontem na Netflix to normalny sposób na korzystanie z tego serwisu dla milionów użytkowników. Serwis postanowił to ukrócić i jakiś czas temu zapowiedział dodatkowe opłaty w związku z tym procederem. Wiemy, od kiedy wymagane będą dodatkowe opłaty.

Dzielenie się kontem na Netflix nie będzie już darmowy

Jakiś czas temu okazało się, że największym problemem platformy streamingowej jest dzielenie się kontem na Netflix. Miliony kont właśnie w ten sposób dzieli się wydatkami za abonament. Oczywiście platforma pozwala na założenie czterech osobnych profili, jednak skierowane jest to do osób, które mieszkają pod jednym dachem.

O tym, że Netflix wprowadzi dodatkowe opłaty za dzielenie się kontem ze znajomymi, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Teraz platforma ogłosiła, kiedy wprowadzi do życia swój plan. Dzielenie się kontem na Netflix nie będzie już darmowe.

Od kiedy będą obowiązywać opłaty?

Netflix ogłosił, że wprowadzi on dodatkową opłatę miesięczną dla osób, które dzielą się swoim kontem z osobami niemieszkającymi pod tym samym adresem. Dodatkowa opłata będzie pobierana od początku 2023 roku. Nie podano jednak, ile będzie wynosiła opłata, jednak program pilotażowy na terenie Ameryki Łacińskiej pozwala zakładać, że będzie to 1/4 stawki podstawowej, czyli ok. 3-4 USD.

To nie jedyne zmiany, jakie w ostatnim czasie ogłosił Netflix. Serwis poinformował, że tańszy abonament z reklamami będzie kosztował 7 USD miesięcznie i wejdzie do życia już 3 listopada w określonych krajach. W dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy nowy pakiet dotrze do Polski.

Źródło: CNBC