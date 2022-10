Pakiet Netflix z reklamami oficjalnie zapowiedziany. Ile zapłacimy za pakiet?

Pakiet Netflix z reklamami został oficjalnie zapowiedziany. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że firma planuje wprowadzić na rynek pakiet, w którym znajdą się reklamy. Teraz oficjalnie dowiedzieliśmy się, ile będzie kosztowała subskrypcja.

Pakiet Netflix bez reklam – znamy cenę pakietu!

W końcu potwierdziło się to, o czym mówiło się już od kilku miesięcy. Gigant streamingowy postanowił wprowadzić do swojej oferty plan, w którym znajdziemy reklamy. Pakiet Netflix z reklamami będzie miał jednak swoje ograniczenia związane m.in. z licencją.

Netflix wprowadza pakiet z reklamami. Ile za niego zapłacimy?

Pakiet Netflix z reklamami będzie nowym pakietem w ofercie serwis streamingowego. Trzeba jednak podkreślić, że nie będzie to najtańsza opcja. W dalszym ciągu najmniej zapłacimy za pakiet podstawowy. Trzeba jednak zaznaczyć, że jakość materiałów zostanie podwyższona do HD (720p). W dalszym ciągu użytkownik będzie mógł oglądać seriale i filmy jedynie na jednym urządzeniu.

Co zatem znajdziemy w nowym pakiecie?

Pakiet Netflix z reklamami został wyceniony na 6,99 USD, co w przeliczeniu daje nieco ponad 34 złote. W pakiecie tym użytkownik będzie miał możliwość oglądania materiałów w jakości 720p/HD. Najważniejszą kwestią będzie jednak biblioteka dostępnych filmów, seriali i programów.

Nowy pakiet będzie kosztował 6,99 USD. Polska cena nie jest jeszcze znana.

Nowy pakiet nie będzie tak bogaty, jak inne pozostałe. Sugeruje się, że Netflix z reklamami zostanie pozbawiony od 5 do 10 proc. materiałów. Wszystko z powodów licencyjnych, które platforma stara się rozwiązać. Same reklamy będą wyświetlać się od 4 do 5 minut na godzinę oglądanego materiału. Ich czas trwania to od 15 do 30 sekund.

Na chwilę obecną nowy plan Netflixa zostanie wprowadzony do 12 krajów: USA, Australii, Kanady, Brazylii, Niemczech, Francji, Włoszech, Korei Południowej, Meksyku, Japonii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Na liście brakuje Polski i nie wiemy, kiedy tak naprawdę nowy plan zadebiutuje w naszym kraju. Jego polska cena nie jest również znana.

