EA ma problem! BF2042 jeszcze nie wyszedł, a już są do niego cheaty

Call of Duty Warzone jest idealnym przykładem, jak hakerzy mogą zniszczyć grę. Miejmy nadzieję, że nowy Battlefield 2042 nie pójdzie ścieżką swojego rywala i będzie posiadał lepsze zabezpieczenia. To może okazać się trudne, ponieważ hakerzy posiadają już cheaty do najnowszej odsłony BF. Problem polega na tym, że gra jeszcze nie wyszła.

Battlefield 2042 podzieli los Warzone?

Activision trafiło w dziesiątkę, kiedy to w momencie rozpoczęcia pandemii wypuściło Call of Duty Warzone. Gra z miesiąca na miesiąc stawała się popularniejsza. Każdy fan FPSów i nie tylko grał w ten tytuł. Z czasem jednak stało się to niemożliwe, ponieważ ilość hakerów, którzy znajdowali się na serwerach, skutecznie uniemożliwiła rozgrywkę. Fani wręcz prosili twórców o to, aby wykorzystali skuteczniejszego anti-cheata, jednak bez skutku. Battlefield 2042 będzie inny?

Gra od EA Dice ma być konkurentem CoD w segmencie FPSów oferujących jedynie tryb online. W Battlefield 2042 nie znajdziemy kampanii dla jednego gracza, dlatego też producent przeznaczył wszystkie swoje środki na tryb mulitplayer. Istnieje więc szansa, że hakerzy nie złamią zabezpieczeń. Ta szansa jest jednak mała, ponieważ w sieci pojawiły się już pierwsze cheaty do nowego BFa.

Cheaty już gotowe?

Jak informuje serwis Eurogamer, w sieci pojawiło się oprogramowanie, które „daje przewagę” nad przeciwnikiem. Na stronie iWantCheats pojawiły się pierwsze cheaty dedykowane grze Battlefield. Oprogramowanie oferuje m.in. wyświetlanie nazw wszystkich graczy, którzy grają w jednym meczu oraz miejsce, w którym się znajdują czy aimobta i radar pokazujący, gdzie znajdują się przeciwnicy. Jak podają twórcy, którzy stworzyli aplikację, wykrycie oprogramowania jest niemożliwe, a jego używanie bezpieczne.

Takie zjawisko jest jak najbardziej możliwe, ponieważ Battlefield 2042 będący w fazie beta testów nie posiada żadnego oprogramowania zabezpieczającego go przed nielegalnym oprogramowaniem. Ciekawe jednak jest to, jak twórcom udało się stworzyć oprogramowanie do oszukiwania do gry, która jeszcze nie miała swojej premiery?