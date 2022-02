Elden Ring najlepszą grą… w historii? 

Elden Ring zadebiutuje już jutro, jednak już od kilku dni w sieci pojawiają się recenzje wystawiane przez redaktorów. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z jedną z najlepszych gier w historii. Gra studia From Software zbiera niesamowite oceny.

Elden Ring zbiera niesamowite recenzje

Premierę Elden Ring zapowiedziano na 25 lutego, jednak recenzenci mogą ją już ogrywać od kilku dni. From Software ma się z czego cieszyć, ponieważ patrząc po ocenach, jakie dostaje gra, jest to jeden z najlepszych gier, jaką dostaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Średnia ocen na portalu Metacritic wynosi aż 9,7/10! Ocena jest oparta na 45 recenzjach na platformę PlayStation 5.

Jest to niesamowicie wysoka ocena i dawno nie mieliśmy do czynienia z tak zgodną opinią. Wydaje się więc, że From Software osiągnęło coś, czego nie udało się setkom innych producentów – Elden Ring, według recenzentów, jest grą kompletną i głównym kandydatem do miana najlepszej gry rok. Być może ostatnich lat, a nawet i w historii! Może są to zbyt mocne tezy, ale obok takich ocen nie można przejść obojętnie.

Zdecydowanie jest na co czekać

Trzeba jednak zaznaczyć, że Elden Ring nie jest najlepiej ocenianą grą na Metacritic. Ustępuje ona jedynie czterem grom. Lepszą ocenę od gry studia From Software otrzymały Tony Hawk’s Pro Skater 2 na PSX (9,8/10), GTA IV (9,8/10), SoulCalibur (9,8/10) i The Legend of Zelda: Ocarina of Time, które uzyskało rekordowe 9,9 na 10. Warto jednak mieć na uwadze to, że gra nie jest jeszcze oficjalnie dostępna, więc ocena na pewno pójdzie w dół.

Niemniej jednak bez wątpienia jest to najlepszy tytuł ostatnich lat. Wkrótce pojawią się pierwsze recenzje graczy. Recenzenci mówią o fantastycznej grze pełnej emocji, akcji i przygód, przed którymi można spędzać godziny. Do tego eksploracja pięknego i otwartego świata pełnego niebezpieczeństw jest “kamieniem milowym” w historii gier. Zobaczymy, czy te opinie podzielą także gracze.

Premiera odbędzie się 25 lutego.

Źródło: Metacritic