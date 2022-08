Euronet obniża limit wypłat z bankomatów do 800 zł!

Jakiś czas temu Euronet obniżył limit wypłat do poziomu tysiąca złotych. Aktualnie limit ten został ponownie obniżony do poziomu ledwie 800 zł, więc jeśli ktoś chce wypłacić większą sumę musi kilkakrotnie dokonywać wypłaty lub udać się do oddziału banku, gdzie może sobie postać w całkiem długiej kolejce.

Obecnie w naszej sieci obowiązuje limit jednorazowej wypłaty gotówki w wysokości 800 zł ze wszystkich bankomatów i wpłato-bankomatów Euronet Polska dla każdej transakcji wykonywanej kartą, zbliżeniowo oraz za pomocą BLIK-a – komunikat prasowy firmy

Warto zaznaczyć, że limit nie obowiązuje klientów, którzy mają wyższy limit wypłat, a Euronet ma umowę bilateralną z naszym bankiem.

Euronet obniża limit wypłat z bankomatów do 800 zł! Dlaczego?

Firma tłumaczy to rosnącymi kosztami utrzymania bankomatów. Od każdej wypłaty pobiera prowizję w wysokości 1,2-1,3 złotych, która jest opłacana przez bank, więc zakładając, że klient wypłaciłby jednorazowo kwotę 8 tysięcy złotych to firma zarobiłaby raptem 1,2-1,3 złotego. Przy limicie tysiąca złotych daje nam to już 9,6-10,4 złotego, a przy aktualnym limicie, firma inkasuje 12-13 złotych co daje całkiem spory wzrost.

Stawki, jakie otrzymujemy od organizacji płatniczych i banków, nie pokrywają kosztów obsługi transakcji wypłaty, a sytuację pogarszają ostatnie wzrosty kosztów związane z niezależnymi od nas czynnikami makroekonomicznymi. Wprowadzenie limitu umożliwi utrzymanie stałego poziomu gotówki w urządzeniach, co przełoży się na ich akceptowalną dostępność w danej lokalizacji – komunikat firmy

Źródło: Euronet

