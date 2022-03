Wczoraj, podczas treningu mogliśmy zaobserwować atak rakietowy na Dżuddę. To mogło oznaczać obawy związane z odwołaniem wyścigu. Czy F1 Grand Prix Arabii Saudyjskiej się odbędzie? FIA wydało komunikat.

F1 Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Czy wyścig się odbędzie?

Wielu kierowców chciało aby odwołano F1 Grand Prix Arabii Saudyjskiej w związku z atakiem rakietowym, który miał miejsce w Dżuddzie. Jemeński ruch Huti zaatakował zakłady naftowe Aramco. Na poniższym materiale wideo widać potężne kłęby ciemnego dymu. Najgorsze jest to, że trening kierowców odbywał się kilka kilometrów od miejsca, w którym wybuchła rakieta.

Wiele osób zastanawiało się, czy wyścig się odbędzie? Formuła 1 oraz FIA doszły do wniosku, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Według ustaleń, wyścig jest bezpieczny, a strony doszły do porozumienia. Dość dziwnie usprawiedliwiali bezpieczeństwo przedstawiciele lokalnych władz. Stwierdzili, że nie ma obaw o bezpieczeństwo, ponieważ atakowane są tylko obiekty państwowe. Huti nie bombarduje cywilów, dlatego ryzyko będzie niewielkie. Wcale by mnie to nie uspokoiło.

Wieczorne treningi rozpoczęły się z dużym opóźnieniem. Później doszło do rozmów – zawodnicy nie chcieli rywalizować w Grand Prix Arabii Saudyjskiej.

F1 Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Czy wyścig się odbędzie? 27

Bojkot wyścigu GP Arabii Saudyjskiej

Nie jestem pewny co do tego, czy są to potwierdzone informacje, ale BBC Sport stwierdziło, że kierowcy, którzy będą dążyli do bojkot Grand Prix Arabii Saudyjskiej, będą mieli problemy z opuszczeniem kraju. W związku z tym tak naprawdę każdy z zawodników byłby postawiony pod ścianą. Czy jest to prawda? Tego nie wiem, ale brzmi to bardzo zaskakująco i niepokojąco.

F1 Grand Prix Arabii Saudyjskiej

Ostatecznie ma dojść do kolejnego treningu oraz kwalifikacji. Sobotni trening przewidziano na godzinę 15:00. O 18:00 mają rozpocząć się kwalifikacje. Z kolei w niedzielę o godzinie 19:00 wystartować wyścig GP Arabii Saudyjskiej.

Gdzie oglądać F1 GP Arabii Saudyjskiej?

Formuła 1 będzie transmitowana w telewizji Eleven Sports. Można wykupić pakiet za 15 zł na 30 dni, aby uzyskać dostęp do dwóch urządzeń jednocześnie. Szczegóły znajdziecie tutaj.