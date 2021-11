Fame MMA już w sobotę 20 listopada o 20:00. Gdzie oglądać?

Już w najbliższą sobotę, o godzinie 20:00 odbędzie się kolejna gala Fame MMA. Będzie to już 12. edycja walk Freak Fightowych. Będziemy mogli zobaczyć ciekawe walki zawodników federacji Fame. Zobaczymy Influencerów, Youtuberów w oktagonie, którzy będą chcieli rozwiązać swoje konflikty, czy po prostu pokazać się z jak najlepszej strony.

Co to Fame MMA?

Fame MMA jest to polska organizacja, która organizuje gale typu freak-fight. Pojedynki toczone są głównie na zasadach MMA, ale również innych dyscyplin sportowych takich jak boks i kick-boxing. W walkach uczestniczą osoby znane między innymi z YouTube, Tik-Tok, czy serwisu Instagram. Są to rozpoznawalni influencerzy, stąd też nazwa „Fame MMA”.

Gdzie można obejrzeć Galę Fame MMA?

Aby obejrzeć galę, musimy kupić PPV, by mieć dostęp do transmisji. Same wydarzenie będzie miało miejsce Ergo Arenie w Sopocie. Bilety na wydarzenie są w dalszym ciągu dostępne, więc możemy osobiście oglądać zmagania zawodników. Kupując PPV od samych zawodników część kwoty, którą zapłacimy, trafi do nich samych. Niektórzy z nich przeznaczają otrzymane pieniądze na cele charytatywne. Jest to miły gest z ich strony, więc jeśli i tak chcieliście kupić dostęp, to na pewno warto dołączyć się do akcji, dorzucając coś od siebie.

Karta walk Fame MMA 12

Don Kasjo (Kasjusz Życiński) – Marcin Wrzosek – main event

(Kasjusz Życiński) – – Polak (Adrian Polański) – Wiewiór (Maksymilian Wiewiórka) – walka o pas, co-main event

(Adrian Polański) – (Maksymilian Wiewiórka) – Krzysztof Radzikowski – Bestia (Piotr Piechowiak)

– (Piotr Piechowiak) Mateusz „Fit Lovers” Janusz – Kacper Błoński

– Zusje (Kamila Smogulecka) – Martirenti (Marta Rentel)

(Kamila Smogulecka) – (Marta Rentel) Jacek Murański – Arkadiusz Tańcula

– Kamiszka (Kamila Wybrańczyk) – Anna Andrzejewska

(Kamila Wybrańczyk) – Krycha (Krystian Wilczak) – Szewcu (Maciej Szewczyk)

(Krystian Wilczak) – (Maciej Szewczyk) Ryba (Patryk Karaś) – Koro (Kornel Regel)

(Patryk Karaś) – (Kornel Regel) Adrian Wieliczko – Dragon (Jakub Kaczmarski)

Najciekawsze walki na gali

Myślę, że jednymi z najciekawszych walk na pewno będzie main event gali Fame MMA 12, czyli pojedynek Don Kasjo z Marcinem Wrzoskiem, zawodowcem specjalizującym się w walkach MMA. Będą to pojedynek bokserski. Kolejnym ciekawym starciem będzie pojedynek Wiewióra z Polakiem. Będą walczyli o pas organizacji, więc będzie to dość zacięty pojedynek. Ostatnią walką, o której dowiedzieliśmy się niedawno, będzie pojedynek Jacka Murańskiego z Arkiem Tańculą. Początkowo Arek miał walczyć z synem Jacka, Matuszem Murańskim. Jednakże z powodu kontuzji do tej walki nie dojdzie. Jacek Murański koniec końców zgodził się na walkę z Arkiem Tańculą, chcąc wyjaśnić konflikt ze swoim przeciwnikiem. Będą oni walczyć w klatce rzymskiej, czyli klatce o wymiarach 3×3 metra. Będzie to pojedynek w formule MMA, w małych rękawicach i potrwa 5 rund – po 2 minuty każda.

Na pewno emocji będzie co niemiara. Miejmy nadzieję, że zawodnicy zrobią dobre show i będzie się to przyjemnie oglądało.