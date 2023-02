Fani Władcy Pierścieni, to nasz czas! Pięć gier w drodze!

Fani Władcy Pierścieni mają się czego cieszyć, bo przybywamy do was z dobrymi wieściami, jak Gandalf piątego dnia na ratunek podczas bitwy o Helmowy Jar. Okazuje się, że w drodze jest aż pięć gier z tego właśnie uniwersum!

Świetne lata dla fanów twórczości J.R.R Tolkiena

Fani Władcy Pierścieni wkrótce będą mogli się cieszyć, tak jak obecnie robią to fani uniwersum Harry’ego Pottera. Nie dość, że w ostatnim czasie miłośnicy Śródziemia, dostali serial od Amazona, to teraz okazuje się, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy dostaną również gry. I to aż pięć produkcji!

Czy w którejś grze zaniesiemy pierścień do Góry przeznaczenia?

W ubiegłym roku grupa Embracer poszła na zakupy i kupiła kilka spółek, w tym tę, która posiada prawa do Władcy Pierścieni i Hobbita. Tak się okazuje, że wraz z udostępnieniem raportu finansowego dowiedzieliśmy się o tym, że na rynku pojawi się aż pięć nowych tytułów! Fani Władcy Pierścieni, to nasz czas!

Fani Władcy Pierścieni mają na co czekać!

Pięć gier, z czego dwie już są znane, w najbliższych latach zostaną wydane i będą cieszyć fanów twórczości J.R.R Tolkiena. Przynajmniej taką mamy nadzieję, że powstaną projekty na miarę Hogwarts Legacy. Dwa projekty, takie jak Władca Pierścieni: Gollum od Deadalic Entertainment, czyli przygodówka, w której wcielamy się w postać Golluma oraz The Lord of the Rings: Return to Moria, czyli survival, w którym będziemy prowadzić grupę krasnoludów, w celu odbicia legendarnego podziemnego miasta z rąk zła, zostały już zapowiedziane.

Dwie z pięciu gier zostały już zapowiedziane. Fot. WCCFTech

Trzy kolejne gry mają pojawić się docelowo do końcówki marca 2024 roku, więc mówimy tutaj o rocznym okienku, w którym fani Władcy Pierścieni będą mogli ogrywać nowe tytuły. Oczywiście są to tajemnicze projekty, o których nie wiemy nic. Miejmy nadzieję, że wszystkie z nich nie będą grami mobilnymi.

