FIFA i PES mają nowego konkurenta! Zobaczcie gameplay z gry UFL!

Na rynku znajdziemy dwie gry piłkarskie – FIFĘ, która całkowicie zdominowała rynek oraz PES, który od jakiegoś czasu nazywa się eFootball. Mogłoby się wydawać, że za sprawą dominacji gry EA Sport na rynku nie pojawi się kolejny gracz, jednak wkrótce pojawi się propozycja, która może sporo namieszać. W sieci pojawił się gameplay z gry UFL!

FIFA, PES i pustka. Nowa gra przyciągnie graczy?

FIFA dominuje na rynku gier piłkarskich od x lat. W latach 2000 Pro Evolution Soccer, znane teraz jako eFootball dotrzymywało kroku grze od EA Sports. W ostatnich latach FIFA jednak mocno odjechała swojemu jedynemu konkurentowi. eFootball co prawda przeszło na tryb F2P, jednak nawet darmowa gra nie zmaże bugów i błędów w rozgrywce.

Jednak na rynku wkrótce pojawi się gra, która może osiągnąć to, czego nie udało się eFootball – zabrać konsumentów FIFIE. UFL, bo o niej mowa, to darmowa gra piłkarska stworzona przez studio Strikerz INC. Gra ma być zdecydowanie bardziej dopracowana niż eFootball, jednocześnie oferując to, czego domagają się gracze gry EA Sports – sprawiedliwości.

EA Sports ma się czego obawiać? UFL zapowiada się lepiej niż FIFA!

Jak zapowiadają twórcy UFL to gra, która będzie stworzona przede wszystkim z myślą o umiejętnościach gracza. Znajdziemy w niej sprawiedliwy system dobierania graczy, czyli coś, czego w FIFIE brakuje. Dywizje w grze będą bazować na systemie progresów. Co więcej, w grze będziemy mieć sezony, które będą trwać przez cały rok. Pod koniec roku najlepszy gracz wygra mistrzostwo UFL.

W grze będzie możliwość awansu do Premier Divison UFL, który będzie można uzyskać po osiągnięciu wysokiego poziomu w swojej dywizji. Obecność w Premier Division UFL zagwarantuje graczom udział w profesjonalnych turniejach. Oczywiście otrzymamy także ranking drużynowy pozwalający na grę ze znajomymi. Będzie istnieć także opcja gry offline 2v2 lub 3v3.

Sama rozgrywka również zapowiada się ciekawie i jest oparta na Ultimate Team. Gracz będzie mógł stworzyć własny klub i dopasować każdy szczegół wedle swojego uznania. Będzie możliwość rozegrania meczu rankingowego oraz nierankingowego. Gracze mogą liczyć na specjalne wydarzenia.

Co ważniejsze UFL posiada licencję na wykorzystanie 5000 wizerunków profesjonalnych piłkarzy. Strikerz INC zdradziło także, że twarzą gry zostanie sam Cristiano Ronaldo, który dołączy do takich gwiazd jak Kevin De Bruyne, Lukaku, Roberto Firmino i Oleksandr Zinchenko.

Premiera odbędzie się w 2022 roku, jednak nie znamy dokładnej daty. Już nie możemy się doczekać, kiedy rozpoczną się pierwsze testy tej gry.

