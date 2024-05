Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami, dlatego też musimy docenić nasze mamy, jak najlepiej. Z ciekawym pomysłem wszyła firma Emma, która przygotowała interaktywną książkę, która ma połączyć dziecko z matką, kiedy ta znajduje się w pracy. To świetny prezent na ten wyjątkowy dzień.

Matki w nowoczesnym świecie

Dzień Matki przypada na 26 maja i jest to doskonała okazja, aby docenić wpływ kobiet na nasze życie. W obecnych czasach pracujące matki stanowią aż 71,2 proc. populacji rodzicielek na całym globie, a to oznacza, że balansują one pomiędzy pracą a domowymi obowiązkami, pełniąc przy tym kluczową rolę w rodzinie. Zarówno ich obecność fizyczna, emocjonalna i psychiczna jest niezwykle ważna w rozwoju dziecka, dlatego też firma Emma przygotowała innowacyjny sposób, dzięki któremu dzieci będą mogły poczuć obecność matek, nawet gdy tych nie ma w pobliżu.

71,2 proc. – tyle procent populacji rodzicielek na całym globie stanowią kobiety pracujące. Fot. Pixabay

Jak pokazują badania neurologiczne, przeprowadzone przez Daniela Abramsa i jego zespół z Uniwersytetu Stanforda, głos matki tworzy wyraźny “neuronowy ślad” w mózgu dziecka, co przekłada się na rozwój kompetencji społecznych. Przeprowadzone badania pokazały także, że głos rodzicielki może znacząco obniżyć poziom stresu u dzieci, redukując poziom kortyzolu, jednocześnie zwiększając poziom oksytocyny, hormonu odpowiedzialnego za miłość i powiązania. W przypadku dzieci od siódmego do dwunastego roku życia identyfikacja głosu swojej matki wynosi aż 97 proc., co pokazuje, jak silny jest wspomniany “neuronowy ślad”.

Firma Emma z innowacyjną książką idealną na Dzień Matki. Fot. Jennifer Murray/Pexels

Firma Emma stawia na więzi i tworzy specjalną książkę

Dzisiejszy świat jest niezwykle zabiegany, a tradycyjne role rodzicielskie uległy zmianom. Kiedyś wieczorna rutyna, która polegała na opowiadaniu historii i nawiązywaniu więzi, została zastąpiona ekranami urządzeń elektronicznych. Firma Emma, idąca z duchem czasów, stworzyła książkę, która idealnie sprawdzi się jako prezent na Dzień Matki. Interaktywna książka na dobranoc pozwala matkom nagrywać swój głos podczas czytania opowieści, przez co dzieci mogą czuć obecność swoich rodzicielek nawet wtedy, gdy nie są one fizycznie obecne obok nich. Książka ta opowiada o znaczeniu snu i niekończących się możliwościach każdego nowego dnia, wzmacniając relacje pomiędzy matką a dzieckiem.

Książka pozwala mamą nagrać opowieści i odtwarzać je dzieciom, kiedy rodzicielki nie ma w domu.

Firma Emma, tworząc tę interaktywną książkę, nie chciała stworzyć narzędzia technologicznego, ale przede wszystkim symbolikę mostu łączącego matkę z dzieckiem. Głos matki, nagrany i odtwarzany, jest odpowiedzialny za aktywacje struktur związanych z regulacją emocji i rozpoznawaniem twarzy w mózgu dziecka. Tym sposobem pomagamy w rozwoju umiejętność interpersonalnych u najmłodszych. Firma Emma zachęca więc wszystkie matki do pobrania darmowego e-booka i nagrywania swoich opowieści, po to, aby ich ukochane dzieci mogły czuć ich bliskość i wsparcie, nawet wtedy, gdy one są zajęte obowiązkami zawodowymi.

