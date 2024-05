Yerba Mate dla początkujących. Od czego zacząć? Poradnik

Kawa to najpopularniejszy napój pobudzający, który pije się na całym świecie. Świetną alternatywą jest yerba mate. Jak rozpocząć przygodę z tym napojem? Co będzie nam potrzebne do jego zaparzania? O tym dowiecie się w tym artykule. Oto yerba mate dla początkujących!

Yerba Mate dla początkujących. Czym jest?

Napój yerba mate pochodzi z Ameryki Południowej, bo właśnie w tamtejszym klimacie możliwa jest uprawa ostokrzewu paragwajskiego. Pierwsze wzmianki na temat wywaru z liści tej rośliny pojawiły się w połowie XVII wieku, kiedy to jezuiccy misjonarze zauważyli, że Guaranie, Indianie wywodzący się z tamtej części świata, piją napar z liści, który pobudza ich umysł i poprawia samopoczucie. W ich języku napój ten nazywany był “caa”, jednak misjonarze postanowili połączyć dwa słowa, którymi nazywamy dziś ten wywar – yerba (z hisz. – zioło) i mati (z języka Indian Quechua – tykwa).

Yerba mate w ostatnich latach zyskała na swojej popularności. Napój ten przygotowuje się z suszonych, rozdrobnionych łodyżek i liści ostrokrzewu paragwajskiego, rośliny występującej w krajach Ameryki Południowej, takich jak Urugwaj, Paragwaj, Argentyna i Brazylia. Zawiera kofeinę, teobrominę, a także różne minerały i witaminy, które sprawiają, że yerba mate jest naturalnym źródłem energii dla naszego organizmu. To propozycja dla osób poszukujących napoju zarówno o właściwościach pobudzających, jak i zdrowotnych.

Napój wytwarzany jest z liści ostrokrzewu paragwajskiego, który uprawiany jest w Paragwaju, Argentynie, Brazylii i Urugwaju. Fot. Komarov Egor/ Unsplash

Jaką odmianę wybrać? Czym się charakteryzują?

Na rynku znajdziemy cztery odmiany yerba mate – paragwajską, urugwajską, brazylijską i argentyńską. Różnią się one od siebie sposobem produkcji, stopniem zmielenia, stosunkiem zawartości listków do łodyżek i przede wszystkim smakiem.

argentyńska yerba mate to zdecydowanie propozycja dla osób, które lubą łagodne smaki. Jeśli zaczynacie swoją przygodę z tym napojem, to na początku będzie to najlepszy wybór. Ta odmiana charakteryzuje się małą ilością pyłu i grubym cięciem gałązek i liści;

kolejną łagodną odmianą, jest yerba urugwajska, jednak jej działanie jest dość mocne. Jest ona drobno pocięta, nie posiada gałązek, oferuje dużą ilość pyłu i właśnie z tego powodu polecana jest osobom, które przeszły już pierwsze fazy wdrożenia do świata mate;

najbardziej wyrazistą odmianą i charakteryzującym się mocnym smakiem jest paragwajska yerba mate. Działa mocno i poleca się ją początkującym, którzy szukają wyrazistych smaków;

w kwestii zróżnicowanych smaków to brazylijska odmiana wiedzie tutaj prym. Cechuje się ona mocno zmielonym suszem, przez co do jej picia potrzebne są nam odpowiednie akcesoria, które sobie z nim poradzą. To zdecydowanie propozycja dla bardziej zaawansowanych.

Dlaczego warto pić yerba mate?

Yerba mate jest ceniona za liczne korzyści zdrowotne. Dlaczego warto ją pić?

Yerba jest bogata w witaminy: A, B1, B2, C oraz E, a także minerały: magnez, żelazo, wapń, potas i cynk. W tym napoju znajdziemy także biotynę oraz karoten;

Działa moczopędnie, co oznacza, że skutecznie oczyszcza nasz organizm z toksyn;

Podnosi odporność organizmu, ma działanie antyreumatyczne, przeciwgrzybicze, antynowotworowe, przeciwzapalne i przeciwpasożytnicze;

Obniża poziom cholesterolu we krwi, wspomaga trawienie i eliminuje uczucie głodu, a także wspomaga metabolizm.

Yerba jest bardzo zdrowa dla organizmu. Fot. Mila/Unsplash

Różnice między yerba mate a kawą

Zarówno kawa, jak i yerba, mają pobudzać nasz organizm i oba te wywary zawierają kofeinę, jednak jest między nimi kilka różnic. Oto one:

Skład : Z racji tego, że oprócz kofeiny yerba mate zawiera także teobrominę i teofilinę, zapewnia ona długotrwały i bardziej zrównoważony efekt pobudzenia. Kawa daje szybki, jednak krótki zastrzyk energii. Yerba mate jest bardziej efektywna pod tym względem.

: Z racji tego, że oprócz kofeiny yerba mate zawiera także teobrominę i teofilinę, zapewnia ona długotrwały i bardziej zrównoważony efekt pobudzenia. Kawa daje szybki, jednak krótki zastrzyk energii. Yerba mate jest bardziej efektywna pod tym względem. Działanie na organizm : Yerba mate zawiera wiele antyoksydantów i innych związków, które wspierają układ odpornościowy i poprawiają samopoczucie. Jest także często określana, jako lżejszy i łagodniejszy napój dla naszego żołądka.

: Yerba mate zawiera wiele antyoksydantów i innych związków, które wspierają układ odpornościowy i poprawiają samopoczucie. Jest także często określana, jako lżejszy i łagodniejszy napój dla naszego żołądka. Sposób picia: Choć jest to kwestia indywidualna, to jednak z reguły yerba mate pije się powoli, dzięki czemu możemy się bardziej skupić i zrelaksować. Kawę pije się zazwyczaj szybko.

Co jest potrzebne do zaparzania yerba mate?

Aby zacząć swoją przygodę z yerba mate, oprócz wybrania odpowiedniej odmiany, potrzebujesz dwóch podstawowych akcesoriów:

Matero to naczynie, w którym przygotowujemy i pijemy napój. Tradycyjnie materiałem, z którego wykonywane jest to naczynie, jest tykwa, jednak na rynku znajdziemy matero zrobione z drewna, metalu czy ceramiki. Warto jednak podkreślić, że każdy materiał oferuje unikalne właściwości, co przekłada się zarówno na smak napoju, jak i sposób jego przygotowania.

to naczynie, w którym przygotowujemy i pijemy napój. Tradycyjnie materiałem, z którego wykonywane jest to naczynie, jest tykwa, jednak na rynku znajdziemy matero zrobione z drewna, metalu czy ceramiki. Warto jednak podkreślić, że każdy materiał oferuje unikalne właściwości, co przekłada się zarówno na smak napoju, jak i sposób jego przygotowania. Bombilla, czyli metalowa rurka, na której końcu znajdziemy filtr. To właśnie przez nią pije się yerba mate. Zadaniem filtra jest zatrzymanie liści i łodyżek, dzięki czemu jesteśmy w stanie cieszyć się czystym naparem. Bombille wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej, srebra lub innych metali.

Bombilla to tradycyjna rurka z filtrem którą pijemy napój. Fot. Artur Solarz/Unsplash

Sposób zaparzania. Jak przyrządzić napój?

Pierwszym krokiem jest wsypanie suszu do matero. Jego ilość też jest ważna – z reguły wsypuje się od 1/2 do 3/4 wysokości naczynia. Oczywiście, jeśli chcemy aby napój był mniej intensywny, możemy wsypać do naczynia mniej suszu. Można także lekko potrząsnąć matero, aby mniejsze kawałki znalazły się na dnie. Włóż bombillę do naczynia, kierując ją ku dnu. Następnie nalej niewielką ilość letniej wody do naczynia, aby namoczyć susz. Po kilku minutach zalej go ciepłą wodą do pełna. Ważne jest jednak to, aby nie był to wrzątek, ponieważ zniszczy on cenne związki i może także popsuć smak. Woda powinna mieć maksymalnie 80 stopni Celsjusza. Susz można zalać kilka razy, jednak z każdym przygotowaniem będzie on tracił na intensywności i smaku.