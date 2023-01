Nagłe sytuacje wymagają niekonwencjonalnych rozwiązań. Elektryczny Ford F150 Lightning zasilał dom jednego z Kanadyjczyków przez dwie doby. Jak poradził sobie z tym zadaniem?

Dwie doby zasilania z auta? Tak, to możliwe

W ostatnim czasie burze śnieżne mocno sponiewierały Kanadę, a przed świętami Bożego Narodzenia nadeszła kumulacja. Ontario mocno ucierpiało, a część mieszkańców została po prostu odcięta od prądu. Sytuacja ta zdarzyła się przed świętami, ale jeden mężczyzna nie dał za wygraną.

Elektryczny F150 zasilał dom przez dwie doby! Fot. Guideautoweb

Przeczytaj także: Polacy, jesteście nudni. Takie auta sprowadzaliście w 2022.

Pewien mężczyzna wpadł na pomysł, który miał dosłownie uratować święta! Elektryczny Ford F150 Lightning posłużył mu jako generator energii dla wszystkich urządzeń w jego domu. Robił to przez dwie domy, kiedy w domu brakowało prądu i poradził sobie z tym zadaniem fantastycznie!

Ford F150 Lightning uratował święta

Przed Świętami Bożego Narodzenia przez Ontario przeszła ogromna burza śnieżna, która pozbawiła dużą część mieszkańców dostępu do prądu. Jeden z nich miał jednak pomysł i elektryka w swoim garażu, którego wykorzystał do przywrócenia zasilania do swojego domu. Akumulator w F150 Lightning zasilał jego dom przez dwie domy, a po przywróceniu zasilania jego stan naładowania pokazywał jeszcze 65 proc.!

Ford F150 Lightning to model, który wspiera dwukierunkowe ładowanie, a to wszystko dzięki funkcji Intelligent Backup Power. Dzięki temu samochód jest w stanie dostarczyć do 9,6 kW mocy ze wszystkich jedenastu gniazdek umieszczonych w aucie. W ten sposób można wykorzystywać go jako agregat podczas prac na odludziu lub po prostu do zasilania gospodarstwa domowego.

Ford F150 Lightning zasilał cały dom przez dwie doby!

Wspomniany mężczyzna wykorzystał jedynie dwa gniazdka, a Ford F150 Lightning poradził sobie z zasilaniem domu wzorowo. Właściciel podłączył do auta dwa przedłużacze, do których następnie podłączył lodówki, zamrażarki, telewizor, światła domowe oraz Wi-Fi. Auto zasilało jego gospodarstwo przez 44 godziny bez przerwy, a kiedy wszystko wróciło do normy, akumulator pokazywał 65 proc. prądu. To oznacza, że miał on jeszcze mocy na ok. dwie doby!

Źródło: Driveteslacanada/Zdjęcie: Guideautoweb