W tym roku kończy się produkcja sportowego samochodu spod marki Ford. Z tej okazji marka postanowiła zaprezentować limitowaną edycję, która jest nawiązaniem do wyczynowych aut wyścigowych z 1966 roku. W ten sposób powstał Ford GT Alan Mann Heritage Edition.

Firma Alan Mann Racing w latach 1965-66 użyła lekkich materiałów aby skonstruować prototyp AM GT-1, a także model wyścigowy oparty na Fordzie GT. Niestety, w tych autach nie udało się wygrać żadnego wyścigu. Aczkolwiek zaprezentowane modyfikacje konstrukcyjne były podobne do tych, które w 1966 pomogły zwyciężyć Le Mans modelem GT. Co ciekawe, przeniesiono je do współczesnego modelu. I w ten sposób pojawił się Ford GT Alan Mann Heritage Edition. Szczególnie warto zwrócić uwagę na charakterystyczne malowanie, które nawiązuje do AM GT-1. O nadwoziu z włókna węglowego nie wspominając.

Ford GT Alan Mann Heritage Edition - nawiązanie do GT z 1966 roku 36 Ford GT Alan Mann Heritage Edition - nawiązanie do GT z 1966 roku 37

Ford GT Alan Mann Heritage Edition. Limitowana wersja nawiązuje do GT z 1966 roku

Czerwony, unikalny lakier ze złotymi pasami biegnącymi przez środek auta to nie jedyny wyróżnik limitowanej wersji modelu GT. Można zauważyć również białe dodatkowe pasy oraz numer startowy 16. To jednak nie koniec ciekawostek na temat tego modelu.

Możemy również zauważyć wiele wstawek z włókna węglowego, w tym 20-calowe felgii, splitter, progi, lusterka, osłonę silnika oraz dyfuzor. W limitowanej edycji znalazły się również zaciski hamulcowe Brembo lakierowane na czarno.

Ford GT Alan Mann Heritage Edition - nawiązanie do GT z 1966 roku 38 Ford GT Alan Mann Heritage Edition - nawiązanie do GT z 1966 roku 39 Ford GT Alan Mann Heritage Edition - nawiązanie do GT z 1966 roku 40

Włókno węglowe pojawiło się również w kabinie. Mowa o progach, tablicy rozdzielczej oraz tunelu środkowym. Fotele (do ich produkcji również użyto włókna węglowego) pokryto czarną Alcantarą. Efektownym dodatkiem są szwy w kolorach czerwonym i złotym. Z kolei na nagłówkach wytłoczono logo GT. Deska rozdzielcza została pokryta czarną skórą oraz Alcantarą. Nie oszczędzano na tym materiale, ponieważ wykorzystano go również do „obicia” słupków i podsufitki.

Wnętrze Forda GT Alan Mann Heritage Edition skrywa również czerwone łopatki do zmiany biegów, a także kierownicę pokrytą – a jakże – Alcantarą. Co ciekawe, limitowana wersja dostępna jest tylko i wyłącznie dla posiadaczy Forda GT. Auta trafią do klientów jeszcze w tym kwartale.