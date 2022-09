G-Power Hurricane jako jeszcze potężniejsze BMW M5 CS.

Ma 900 koni mechanicznych, co sprawia, że najmocniejsze M w historii stało się jeżdżącym potworem na kołach za sprawą G-Power Hurricane. Auto zostało nazwane G5M CS Hurricane RR i wygląda wprost idealnie, jak jakiś współczesny twór z Need for Speed.

G-Power Hurricane BMW M5 CS

Jeśli należysz do grona osób, którym 635 koni mechanicznych w BMW M5 CS nie wystarcza to z pomocą przychodzi firma G-Power. Znani są od dawna z chorych pomysłów tuningowania BMW do granic ich możliwości. Jedno z ich dzieł jeździ nawet po ulicach mojego rodzinnego miasta. A co ciekawe, nie jest to żadne duże miasto naszego kraju. Jakiś czas temu pokazali w sumie swoje 840-konne dzieło. ALE. Było to chyba nie wystarczające, bowiem ostatnio pokazali coś jeszcze mocniejszego.

Pojawił się bowiem nowy stwór. Ten ma 900 koni mechanicznych i 1050 Nm momentu obrotowego. A co lepsze, rozpędzi się do aż 333 km/h.

Ale moc to nie wszystko. Auto wyróżnia również styl rodem z gry Need for Speed. Wielkie karbonowe skrzydło z tyłu, czy karbonowa maska idealnie dodają smaku 21-calowym, złotym felgom. Ponadto dedykowany wydech G-Power DeepTone sprawi, że również usłyszy was każdy z poziomu kilku przecznic.

A to wszystko wykrzesane z silnika 4.4 – litra V8, w którym nie obeszło się bez mocnych przeróbek, jak nowe większe turbo czy kute tłoki i korbowody.

A to wszystko wystawione za cenę 269 000 Euro, czyli 1 267 000 złotych. Warto? Dajcie znać w komentarzach!