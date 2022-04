Mapa z nowego Need For Speed 2022 i kilka innych przecieków w sieci!

Jaką grą będzie Need For Speed 2022? Śmiało można napisać, że ostatnią grą z serii Need For Speed, która przypadła do gustu wszystkim graczom była odsłona Most Wanted z 2005 roku. Późniejsze wersje gier nie dorównały poziomem klasycznym MW, Underground czy Underground 2. Czy w przypadku najnowszego NFS będzie inaczej?

W tym roku odbędzie się premiera nowej gry z serii Need For Speed

EA nie ma łatwego życia, jeśli chodzi o fanów serii Need For Speed i chyba można powiedzieć, że jest ofiarą własnego sukcesu. Wszyscy do dziś rozpływają się nad wielkością takich odsłon jak NFS Underground 1 i 2 oraz Most Wanted z 2005 roku. Carbon też miał w sobie coś ciekawego, tak samo, jak Pro Street, jednak późniejsze odsłony pozostawiały wiele do życzenia.

NFS Heat to bardzo udana odsłona popularnej serii gier wyścigowych!

Producent w 2015 roku zadecydował o reboocie serii i wypuścił na rynek grę o tytule Need For Speed. Nawiązywała ona do ulicznych wyścigów znanych z serii Underground. Kiedy wydawało się, że będzie to strzał w dziesiątkę, gra po premierze została okrzyknięta jedną z najgorszych odsłon w serii. Wszystko za sprawą nierealnej fizyki i nieprzyjemnemu modelów jazdy. Najświeższą odsłonę, czyli Heat przyjęto bardzo ciepło.

Electronic Arts postanowiło, że gry z serii NFS nie będą wychodziły co rok, a co dwa, dlatego też w poprzednim nie mieliśmy okazji zagrać w najnowszą odsłonę. Być może wyjdzie to serii na dobre, ponieważ studio zajmujące się produkcją gry będzie miało więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła. Nadzieje fanów są duże, więc miejmy nadzieję, że uda się zaspokoić ich żądania. W sieci pojawiły się przecieki dotyczące nadchodzącego tytułu Need For Speed 2022.

Mapa, wideo z rozgrywki i zrzut z nowej odsłony Need For Speed 2022 w sieci

Leaker o pseudonimie ynk, który jest znany z udostępniania przecieków wśród fanów gier z serii Need For Speed, umieścił na jednym z kanałów na Discordzie mapę miasta, po którym będziemy się poruszać. Lake City Shore, wzorowane na Chicago, zostało podzielone na sześć dzielnic, z której każda z nich została podzielona na kilka obszarów. Dokładnie nie wiadomo, co oznaczają te sektory, choć przypominają trochę sektory gangów znanych z NFS Carbon. Być może w tę stronę będzie szła fabuła najnowszej odsłony?

Ynk udostępnił również screen z gry, a raczej jego fragment. Na zrzucie widzimy rozwalone Mitshubishi EVO na tle wieżowców, które przypominają te stojące w Wietrznym Mieście. Co więcej, leaker udostępnił też 7-sekundowy klip, na którym rzekomo widzimy fragment rozgrywki z Need For Speed 2022. Widać poruszające się auto i interfejs gracza.

Źródło: Reddit