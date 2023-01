Nieszczęśnicy, którzy ustawili swoje pliki lub foldery w Dysku Google mają problem, bowiem bez problemu jesteśmy w stanie z poziomu wyszukiwarki dotrzeć do ich plików, przeglądać i pobierać.

Jak tego dokonać i co można ciekawego znaleźć?

Gdyby tak sobie wygooglować czyjeś pliki z Dysku Google?

Otóż sprawa jest prostsza niż mogłaby się wydawać. Istnieje nawet specjalna wyszukiwarka dedigger.com , w której po prostu wpisujemy nazwę pliku jaki nas interesuje. Oczywiście to nie jest do końca tak, że jeśli wpiszemy “samochód” to wyskoczą nam samochody, bo po prostu wyszukujemy pliki lub foldery, które ktoś tak nazwał, a więc możemy znaleźć całkowicie co innego niż auta. Możemy również wpisać * i po niej rozszerzenie pliku jakie nas interesuje. Przykładowo .jpg to będą zdjęcia, mp4 to filmy, a txt lub pdf to dokumenty tekstowe.

Co ciekawego można znaleźć na dyskach Google?

Znaleźć można naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Poza przeglądaniem czyichś zdjęć z wakacji możemy również trafić na takie perełki jak filmy, które przykładowo ciężko obejrzeć online, różne aplikacje, opracowania różnych materiałów, prezentacje, muzykę. Co ciekawe szperając co nie co, można znaleźć również materiały, którymi niekoniecznie ktoś chciałby się dzielić z innymi.

Nie trzeba nawet korzystać z dedykowanej wyszukiwarki

Tak naprawdę wyszukiwarka, która zajęła poprzednią część artykułu, bazuje po prostu na pewnej frazie, którą sami możemy wpisać w wyszukiwarkę Google. Wpisując site:drive.google.com i tutaj to co chcemy wpisać i otrzymujemy dedykowane wyniki. Po otwarciu ich powinniśmy otrzymać dokładnie to samo co za pomocą wyszukiwarki dedigger.

Taka sytuacja to też lekcja dla nas

Przy okazji możemy wiele się nauczyć, chociażby tego, aby ustawić swoje pliki na prywatne – szczególnie te najważniejsze, no chyba, że nie przeszkadza nam to, że ktoś będzie je przeglądał.

Źródło: wykop