Gdzie jest najtańsze paliwo? Ceny na Święta Wielkanocne 2025

Fajnie byłoby zatankować benzynę, LPG lub olej napędowy w dobrej cenie, prawda? Szczególnie, gdy np. czeka Cię długa podróż do rodziny lub znajomych. Sprawdzam, gdzie kupisz najtańsze paliwo. Mowa oczywiście o ofertach promocyjnych, które przygotowały dla nas sieci takie jak ORLEN, Circle K, MOYA, Shell, BP czy MOL.

Gdzie jest najtańsze paliwo?

Nikt nie lubi przepłacać, to oczywiste. Jeśli jest okazja do zaoszczędzenia przysłowiowych „kilku złotych”, warto z niej skorzystać. Postanowiłem zebrać w jednym miejscu wszystkie aktualnie dostępne oferty promocyjne z popularnych sieci. Przeanalizujmy je, bo może faktycznie ktoś wyszedł „przed szereg” i oferuje coś bardzo dobrego.

Gdzie jest najtańsze paliwo? Oferta kwiecień-maj 2025

Aktualnie litr benzyny 95 kosztuje średnio około 5,90 zł. Podobnie wypada olej napędowy. Cena LPG oscyluje w okolicach 3 zł za litr. W moim mieście (Stalowa Wola) lokalna sieć stacji paliw – RiA wycenia PB95 na kwotę 5,77 zł za litr, ON kosztuje 5,79 zł za litr, natomiast LPG 2,92 zł. Całkiem znośnie, jednak patrząc na cenę baryłki ropy i kurs dolara można śmiało stwierdzić, że coś tu jest nie tak. Wróćmy jednak do ofert promocyjnych, które są dostępne na stacjach paliw należących do popularnych sieci. W skrócie przedstawię to, co możemy zyskać i jakie są wymogi.

Promocje na stacjach ORLEN

Od dziś, 18 kwietnia do 4 maja można uzyskać 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie paliw takich jak VERVA i EFECTA. Wymogi? przede wszystkim trzeba posiadać aplikację ORLEN VITAY na swoim telefonie. Kolejna sprawa to tankowanie – musisz zatankować 30 litrów paliwa. Dzięki temu zyskujesz 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie, a także kupon o wartości 10 zł. Wtedy kupując coś na stacji (paliwo, bądź produkty z oferty) za minimum 11 zł, będziesz mógł zapłacić złotówkę. Niestety, promocja nie dotyczy LPG, tak więc kierowcy tankujący gaz nie skorzystają z rabatu. Szczegóły na temat tej promocji znajdziecie klikając tutaj.

Oferta promocyjna na stacjach BP

Do trzynastego maja bieżącego roku trwa promocja na stacjach paliw BP. Tu także musicie pobrać aplikację, tym razem BPme. Kiedy zatankujesz paliwo: PB95, ON lub LPG i zeskanujesz kartę z aktywnym kuponem, uzyskasz 30 groszy rabatu na litrze w przypadku paliw regularnych (rabat naliczany jest maksymalnie do 60 litrów), bądź 15 gr na litrze gazu (do 50 litrów). W okresie promocyjnym możesz skorzystać trzykrotnie z takiego rabatu. Warto dodać, że drugi i trzeci raz uzyskasz 30 gr rabatu na litrze, jeśli zatankujesz 60 litrów benzyny lub diesla, bądź 50 litrów LPG, by uzyskać 15 gr rabatu na litrze w przypadku tego typu paliwa. Po szczegóły tej promocji odsyłam na stronę BP.

Rabaty na paliwo na stacjach MOL

Na stacjach sieci MOL aktualnie obowiązuje promocja, dzięki której zatankujemy korzystniej. Oczywiście, zaczynamy od pobrania aplikacji MOL Move. Dzięki niej uzyskamy rabat wynoszący 30 gr na litrze paliwa EVO lub EVO Plus, bądź 15 gr na litrze LPG. Promocja obowiązuje do piątego maja bieżącego roku. Dodam tylko, że można skorzystać dwukrotnie z kuponu rabatowego.

Producent przewidział, że rabat będzie obowiązywał na maksymalnie sto litrów w ramach jednego tankowania. Przeglądając szczegóły dotyczące oferty promocyjnej dostępne na stronie MOL Polska najbardziej w oczy rzuciły mi się najniższe ceny paliw z uwzględnieniem rabatów w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Sami zobaczcie. Diesel: 5,55 zł za litr, benzyna 5,37 zł za litr, LPG 2,80 zł za litr. Czy ktoś widział takie ceny na stacjach paliw MOL?

Promocje na paliwo na stacjach Circle K

Oferta promocyjna w przypadku sieci Circle K jest nieco bardziej skomplikowana. W tym przypadku musisz przede wszystkim zatankować paliwo – może to być 95, 98 lub diesel. Następnie kup myjnię i mówimy tu o programach takich jak Standard, Premium bądź Premium Super Sezon. Finalnie uzyskasz 30 gr na litrze paliwa. I tu uwaga, rabat będzie obowiązywał na maksymalnie 30 litrów w przypadku jednej transakcji. Oczywiście, w tym przypadku również potrzebna jest karta Circle K EXTRA. Możesz jednak posiadać tą fizyczną, bądź cyfrową, którą znajdziesz w aplikacji. Niestety, rabat nie obejmuje paliwa LPG. Po szczegóły odsyłam na stronę sieci Circle K. Promocja obowiązuje do 7 maja 2025.

Tanie paliwo na stacjach Shell

Shell przygotował ofertę promocyjną we współpracy z… Lidlem. Mowa o programie Benefit Plus, o którym pisałem już jakiś czas temu. W tym przypadku możemy zyskać 25 gr na litrze paliwa Shell V-Power (95 i Diesel), 15 gr na litrze (Shell FuelSave 95 i Diesel), a także 10 gr na litrze LPG Shell AutoGas. Jak skorzystać? Pobierasz aplikację Lidl Plus, następnie w zakładce Benefit Plus wybierasz ofertę Shell i tankujesz od 20 do 80 litrów paliwa, by finalnie uzyskać obniżoną cenę. Warto wspomnieć o tym, że możesz skorzystać z rabatu maksymalnie cztery razy, a akcja promocyjna trwa do 27 kwietnia 2025.

Promocyjne tankowanie na stacjach MOYA

Nie jestem pewien czy sieć powinna się znaleźć w tym zestawieniu, jednak uznałem, że skoro jest promocja, to ją tutaj dodam. Może akurat kogoś zainteresuje. Sprawa jest prosta. Chodzi o możliwość zatankowania paliwa premium, w cenie standardowego. Mowa o dieslu ON MOYA Power. Jeśli chcecie poczytać o szczegółach dotyczących tej promocji, warto kliknąć w ten link.

Najtańsze paliwo na świecie? Tylko 13 groszy za litr. Mowa o krajach takich jak Wenezuela, Liban czy Iran. A gdzie paliwo jest najdroższe? Cóż, nie polecam tankować w Hongkongu. Tam zapłacisz około 13 zł za litr. Ale przepaść, prawda? OK, a najtańsze paliwo w Polsce? Według różnych raportów i analiz, najtaniej jest na Podkarpaciu, a także w województwach takich jak świętokrzyskie czy lubuskie. Coś w tym jest. Szczególnie dotyczy to stacji paliw przy hipermarketach. Najtańsze paliwo w Rzeszowie oferuje Auchan Krasne. 5,50 zł za litr benzyny czy oleju napędowego? Brzmi dobrze, prawda?