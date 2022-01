Na rynku dostępne jest wiele sprzętów, a także najróżniejszych specyfików, które ułatwiają golenie i usuwanie niechcianego owłosienia. Warto wiedzieć, czy lepszym rozwiązaniem będzie golarka elektryczna czy maszynka oraz czym kierować się przy dokonywaniu wyboru.

Maszynka a golarka elektryczna

Z pozoru obie nazwy brzmią bardzo podobnie i może się wydawać, że sprzęty te niewiele się od siebie różnią. Jednak tak naprawdę są to urządzenia różniące się od siebie pod naprawdę wieloma względami.

Maszynki do golenia to rozwiązanie tradycyjne. Można przy ich pomocy usuwać owłosienie na mokro. Zależnie od preferencji można używać maszynki jednorazowej lub specjalnie maszynki z wymiennymi ostrzami. Jest to rozwiązanie stosunkowo tanie, jednak należy pamiętać o jego regularnej wymianie.

Golarki to urządzenia elektryczne. Mogą być proste i stosunkowo niedrogie lub posiadać bardziej zaawansowane opcje. Jest to opcja znacząco droższa od maszynki do golenia, ale za to golarkę można używać nawet przez długie lata.

Rodzaje golarek

Przeglądając ranking maszynek do golenia i golarek, można natrafić na wiele różniących się od siebie propozycji. Do najbardziej popularnych modeli należą:

Golarka foliowa – jest to dobra propozycja zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Posiadają one folie ze specjalnymi otworami, do których dostają się włoski. Pod powierzchnią foli znajdują się ostrza, które ścinają włoski. Zależnie od wybranego modelu, folia może być sztywna lub bardziej elastyczna, ponadto otwory w foliach mogą być umieszczone pod różnymi kątami,

Golarka głowicowa – posiada ona dwie lub trzy ruchome głowice, a każda z nich jest wykończona specjalna osłoną, pod którą znajdują się nożyki odpowiedzialne za ścinanie zarostu. Takie modele golarek mają o wiele większe pole golenia.

Golarka elektryczna – zalety i wady

Golarki posiadają wiele zalet, ale także nie są całkiem wolne od wad. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że golarki są bardzo precyzyjne i trwałe. Tak jak wspomniano wcześniej, można z nich korzystać przez lata. Kolejną kwestią jest ich uniwersalność oraz niezawodność. Używając golarek można się także pozbyć zarostu o wiele szybciej niż w przypadku tradycyjnych maszynek do golenia. Elektryczne maszynki do golenia mogą być używane nawet przez wiele lat. Nie zacinają się i nie kaleczą skóry, a także nie wymagają stosowania żadnych dodatkowych kosmetyków.

Z kolei do wad tego typu urządzeń należy m.in. to że czasem się zacinają, konieczna jest częsta wymiana ostrzy i innych elementów, a cena czasem jest stosunkowo wysoka.

Zalety i wady tradycyjnych maszynek do golenia

Jak wiadomo golarki znacznie różnią się od tradycyjnych maszynek do golenia. Jednak te drugie także wyróżnia szereg zalet. Przede wszystkim pojedyncze maszynki są bardzo tanie, a dzięki temu, że operuje się nimi ręcznie, precyzja golenia jest bardzo wysoka. Maszynki do golenia są także bardzo wygodne w podróży. Zabierają niewiele miejsca, można je wszędzie za sobą zabrać, nie potrzebują baterii ani dostępu do kontaktu żeby działać, a w razie potrzeby można je kupić praktycznej wszędzie.

Do wad maszynek zalicza się to, że często konieczna jest ich wymiana, nie sprawdzają się za bardzo podczas stosowania na sucho, a także, aby uniknąć podrażnień należy stosować specjalne żele czy pianki. Warto też zaznaczyć, że podczas stosowania maszynek do golenia można się łatwo zaciąć.

Zarówno golarki, jak i maszynki do golenia mają swoje zalety i wady. Wybór jest zależny przede wszystkim od osobistych preferencji użytkownika, a także od warunków. Bardzo często stanowią one uzupełnienie dla siebie w różnych sytuacjach. Warto posiadać w swojej kosmetyczce zarówno golarki jak i zapasowe maszynki ręczne.

