Musisz zrobić obiad ale nie chce Ci się obierać ziemniaków. Co robisz? Gotujesz ryż w torebce. Też tak robiłem ale uwierz, czas najwyższy to zmienić. Nie chcę Cię straszyć ale przekraczasz dopuszczalną normę bisfenolu A o 450 razy! To nie żart. Ale nasuwa się pytanie, czy w związku z tym możemy czuć się truci przez producentów?

Gotujesz ryż w torebce? Przestań tak robić! Jesz truciznę!

Kiedyś usłyszałem, że jeśli Bóg by chciał abyśmy gotowali ryż w torebce, to taki też by rósł na polach. Coś w tym jest. Gotujemy go w ten sposób bo jest wygodnie i szybko. Okazuje się, że nie do końca nasza wygoda idzie w parze ze zdrowym odżywianiem. Wszystko przez bisfenol A. Patryk Nowak, diagnosta laboratoryjny postanowił przeanalizować ten temat. Czy faktycznie jesteśmy truci przez producentów ryżu w torebkach?

Gotujesz ryż w torebce? Sugeruję zmienić ten nawyk

Zacznę od tego, że Patryk Nowak dokładnie przeanalizował na swoim kanale na YouTube temat związany z ryżem i wspomnianym bisfenolem A. Jeśli macie czas i chęci, odsyłam do materiału, który przygotował. Postanowiłem też przy okazji opisać to, jakie diagnosta laboratoryjny wyciągnął wnioski ze swoich analiz.

Autor materiału opisuje dokładnie czym jest bisfenol A, który pojawia się w torebkach wykorzystywanych do transportowania ryżu. Według danych literaturowych zawartość bisfenolu A w plastiku wynosi od 3 do 70 ppm, czyli miligramów na kilogram. Zakładając, że w jednej torebce mamy maksymalną dawkę, a masa torebki wynosi 10 gramów, dawka bisfenolu A w torebce ryżu będzie wynosić 0,7 mg. Co to oznacza?

Zgodnie z zaleceniami EFSA, dopuszczalna dawka dzienna wynosi 0,2 nanogramów na kilogram masy ciała. Z kolei najwyższe stężenie NOAEL, które nie powoduje widocznych efektów niekorzystnych wynosi 5 miligramów na kilogram masy ciała. Diagnosta uspokaja więc, że nawet jeśli przeczytamy w sieci, że dawka została znacznie przekroczona to i tak w wielu przypadkach nawet nie zbliżamy się do tej dawki maksymalnej.

Czy ryż gotowany w torebce to trucizna? Diagnosta laboratoryjny to obliczył

Patryk Nowak stwierdził, że czas zrobić obliczenia. Założył, że gotuje torebkę ryżu w litrze wody. Ryż waży 100 gramów, torebka od 8 do 10 gram. Masa ryżu po ugotowaniu według założeń będzie miała 300 gramów. Autor materiału przyjął także, że jeśli cały bisfenol A by się uwolnił do wody i wsiąknął w ryż. Efekt? W ryżu, który skonsumujemy (po odlaniu wody i wyrzuceniu torebki) wynosić będzie 0,21 miligrama. Przypominam – Patryk Nowak zakładał, że cały bisfenol A wsiąkł do ryżu.

Co więc mówią te obliczenia? Przyjmijmy, że osoba dorosła o masie ciała wynoszącej 70 kg zje taki ryż z torebki. Taka osoba przyjęłaby z nim 0,003 mg/kg. Czyli? Czyli aż 15 tysięcy razy więcej niż dopuszczalna dzienna! Żeby nie straszyć, jeśli chodzi o maksymalną dawkę według NOAEL, jest to 0,06% dawki, która mogłaby spowodować u nas efekty niepożądane.

Co Patryk Nowak sądzi o gotowaniu ryżu w torebce?

Patrząc na liczby, które zaprezentował autor materiału nic nie powinno się nam stać. Fakt, przekroczyłeś dopuszczalną dawkę dzienną, ale w przypadku maksymalnej dawki, która nie będzie powodować efektów ubocznych, nie stanie Ci się nic. Tak czy inaczej, jeśli chcesz mieć czyste sumienie, nie gotuj ryżu w torebce. To słowa Patryka Nowaka. A czy faktycznie bisfenol A znajduje się w torebkach? Nie ma żadnych oznaczeń na opakowaniach, więc producenci nas o tym nie informują.

Faktycznie, możemy przekraczać dopuszczalną dawkę ale istnieje bardzo duża przepaść pomiędzy nią, a tą, która mogłaby nam coś zrobić. A to wynika z tego, że dąży się do całkowitego wyeliminowania bisfenolu A. To jednak nie koniec związków, których powinniśmy się obawiać. W ryżu może pojawić się arsen, aflatoksyny. W skrócie – nie da rady wyeliminować wszystkiego. Pozbędziemy się bisfenolu A to pojawi się coś innego. Niestety, jesteśmy narażeni na trucizny i toksyny oraz zanieczyszczenia. Dlatego autor sugeruje by dietę urozmaicać, bo zawsze jeden produkt ma pewne wady czy zalety. Urozmaicenie diety ma nas chronić przed niekorzystnymi skutkami trucizn, które w jedzeniu się znajdują.

