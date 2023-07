Amazon właśnie ogłosił listę gier, które zostaną udostępnione subskrybentom Prime Gaming w sierpniu. Tym razem oferta obejmuje dziewięć tytułów, w tym międzynarodowe hity, ale również kilka mniej znanych produkcji. Oto gry w Amazon Prime Gaming, które dostaniemy w sierpniu!

Gry w Amazon Prime Gaming – dziewięć ciekawych tytułów w sierpniu

Na początku warto zaznaczyć, że abonament w Amazonie jest bardzo tani, ponieważ na rok kosztuje tylko 49 złotych, a daje nam on nie tylko dostęp do Amazon Prime Gaming, ale również Prime Video i zapewnia darmową przesyłkę w sklepie giganta!

Wracając jednak do gier, to najbardziej wyróżniającą się produkcją w sierpniu jest PayDay 2, popularna gra kooperacyjna, która zapewni dużo emocji. Można spróbować swoich sił we włamaniach do banku.

Ponadto na subskrybentów czekają takie gry jak Quake 4, Blade Assault czy Farming Simulator 19, które zostaną udostępnione 10 sierpnia. Fanów Gwiezdnych Wojen ucieszy informacja, że Star Wars: The Force Unleashed 2 w ofercie pojawi się 17 sierpnia.

Gry w Amazon Prime Gaming! W sierpniu czeka na nas 9 gier!

Pełna lista proponowanych gier znajduje się poniżej:

Gry w Amazon Prime Gaming na sierpień 2023:

PayDay 2 + The Gage Mod Courier DLC (Epic Games Store) – 3 sierpnia

Farming Simulator 19 (Epic Games Store) – 10 sierpnia

Blade Assault (Amazon Games App) – 10 sierpnia

Quake 4 (GOG) – 10 sierpnia

Star Wars: The Force Unleashed 2 (Amazon Games App) – 17 sierpnia

Foretales (Amazon Games App) – 17 sierpnia

Driftland: The Magic Revival (Amazon Games App) – 17 sierpnia

In Sound Mind (Amazon Games App) – 24 sierpnia

Summertime Madness (Legacy Games Code) – 31 sierpnia

Gracze Diablo IV również powinni zerknąć do Amazon Prime Gaming. Czeka tam na nich bonus, który pozwali ominąć cztery poziomy karnetu bojowego!

Źródło: Amazon Prime Gaming