GTA 6. Fani stworzyli grę na silniku Unreal Engine 5. Zwiastun tego, co nas czeka? [WIDEO]

Można śmiało powiedzieć, że GTA 6 jest najbardziej wyczekiwaną grą ostatnich kilku lat. Fani serii starają się umilić sobie ten czas i tworzą fanowskie trailery gier. Po raz kolejny ze swoim materiałem postanowił podzielić się kanał TeaserPlay, który już wcześniej stworzył trailery do San Andreas i Vice City oparte na silniku Unreal Engine 5!

Trailer GTA 6 oparty na Unreal Engine 5 w sieci

GTA 6 to gra, która zadebiutuje nie wcześniej niż w 2024 roku. Do premiery najnowszego tytułu z serii Grand Theft Auto zostało jeszcze niespełna dwa lata. Co jakiś czas dowiadujemy się jednak kolejnych szczegółów dotyczących fabuły zbliżającej się gry kultowej serii.

W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że po raz pierwszy w historii serii Grand Theft Auto, jednym z głównych bohaterów będzie latynoska kobieta. W GTA 6 będzie ona drugą połówką duetu wzorowanego na historii Bonnie & Clyde. Fani niecierpliwie czekają na premierę tytułu, dlatego też, aby osłodzić sobie to oczekiwanie, tworzą trailery oparte na poprzedniej części serii lub na najnowszym silniku Unreal Engine 5.

Fani umilają sobie czas oczekiwania na premierę gry!

TeaserPlay to kanał na YouTube, który wcześniej udostępnił zwiastuny kultowych Grand Theft Auto: San Andreas i Vice City stworzone na wyżej wspomnianym Unreal Engine. Teraz na warsztat wzięto GTA 6. Czy trailer jest zwiastunem tego, co czeka nas w prawdziwej wersji gry. Zapowiedź wygląda bardzo realistycznie, co napawa optymizmem. Zresztą, zobaczcie sami!

