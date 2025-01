Tegoroczne światełko do nieba już za nami, jednak WOŚP 2025 nie przeszedł jeszcze do historii. Wszystko dlatego, że możesz nadal wylicytować lodówkę HFR79F19EFGK, którą Haier przekazał Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dlaczego ten model jest wyjątkowy i… nie każdemu będzie pasował? Sprawdź.

Licytacja kończy się w poniedziałek, 27 stycznia około godziny 16:30. Jeśli jesteś zainteresowany, już na wstępie odsyłam do Allegro, gdzie kupisz wspomnianą, wyjątkową lodówkę marki Haier. Swoją drogą, to nie jedyny sprzęt AGD, który jest oferowany w ramach zbiórki pieniędzy. W tym roku dołączył do niej również Łukasz Jemioł, który wraz z Dreame oferuje robota X50 Ultra z nietypową instalacją. Tym razem przyjrzyjmy się lodówce side-by-side HFR79F19EFGK, którą ofiarowała marka Haier. Nie jest to jednak „zwyczajny” model, który kupicie w sklepie. Wszystko za sprawą utalentowanej artystki Zuzanny Zu Jankowskiej, która „wzbogaciła” ten sprzęt efektowną grafiką. Zresztą, sami zobaczcie.

Haier przekazał WOŚP lodówkę HFR79F19EFGK. Masz ostatnie godziny by ją „zdobyć”

Cel jest szczytny, to fakt. W tym roku pomagamy dzieciom w walce z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi. Dlatego też licytując ten model za pośrednictwem platformy Allegro wspieramy tegoroczną akcję, ale również zyskujemy ciekawy sprzęt z dożywotnią gwarancją. Chociaż szczerze? Wydaje mi się, że wizualnie nie każdemu może się ona spodobać. Cóż, artystka miała taką wizję i trzeba to zaakceptować. Tym bardziej, że Zuzanna jest ekspertką w malarstwie realistycznym z motywami geometrycznymi. Jej dzieła w formie murali można znaleźć na przestrzeniach miejskich i prywatnych. Cechy szczególne? Nawiązanie do popkultury, emocji, symboliki, a nawet wydarzeń bieżących.

Inicjatywa to jedno, ale Haier HFR79F19EFGK to bardzo ciekawy sprzęt

Oczywiście, wspieranie WOŚP to jedno, jednak lodówka, którą marka Haier przekazała na aukcję w celach charytatywnych to bardzo ciekawy model, godny uwagi. Nawet jeśli nie uda się wam jej wylicytować. Dlaczego warto się nią zainteresować? Przede wszystkim została wyposażona w szereg funkcji i technologii, które mają zadbać zarówno o higienę, jak i świeżość przechowywanych w niej produktów. Mamy czterodrzwiową konstrukcję, a pojemność lodówki wynosi aż 703 litry! Nie sposób nie zwrócić uwagi na technologię Fresher Techs, która ma za zadanie monitorować, a także optymalizować warunki, które panują wewnątrz lodówki. Dzięki temu rozwiązaniu „zyskujemy” również gwarancję właściwej wilgotności oraz temperatury w poszczególnych jej strefach.

Ciekawie wypada także szuflada My Zone, która pozwala nam na dostosowanie temperatury do konkretnego rodzaju żywności. Mam tu na myśli zakres od 0 do 5 stopni Celsjusza. Nie sposób nie wspomnieć także o szufladzie Fresh Box, która ma zapewnić idealne warunki do przechowywania takich produktów jak surowe mięso, ryby, świeże warzywa czy sery. Z kolei szuflada Humanidity Zone utrzymuje wzorowy poziom wilgotności, co jest niezbędnym czynnikiem w przypadku przechowywania owoców i warzyw. Haier HFR79F19EFGK jest także wyposażona w system ABT Pro, który ma usuwać aż 99,9% bakterii w chłodziarce oraz zamrażarce. Dzięki temu eliminujemy nieprzyjemne zapachy i nie musimy martwić się o pleśń.

Na tym nie koniec rozwiązań, które sprawiają, że lodówka HFR79F19EFGK będzie świetnym wyborem – nawet jeśli nie uda się nam jej „zdobyć” w ramach licytacji WOŚP 2025. Model ten ma wiele praktycznych funkcji, które ułatwiają jej codzienne użytkowanie. Przykłady? Ależ oczywiście, już wymieniam. Pierwszy z nich to wbudowana kostkarka do lodu, która będzie niezbędna podczas letnich upałów. Do tego model ten ma specjalne oświetlenie, które ułatwi nam zaglądanie do głębi półek. Ciekawie wypadają również dwie funkcje: Super-Cool oraz Super-Freeze. Dzięki nim produkty są bardzo szybko schłodzone i zamrożone. Oczywiście, jak na tego typu sprzęt przystało, mamy system Total No Frost, który zapobiega powstawaniu szronu. Nie musimy więc ręcznie rozmrażać lodówki.

Wiecie już, że faktycznie lodówka ta jest wręcz „wypełniona” świetnymi rozwiązaniami. Dlatego na koniec zostawiłem sobie hit. Jest to model klasy SMART. Co to oznacza? Za pomocą aplikacji hOn, którą instalujemy na naszych smartfonach możemy monitorować i kontrolować ustawienia. Mało tego, zyskujemy porady dotyczące konserwacji lodówki oraz przechowywania żywności. Fajne, prawda? Dodam jeszcze, że obecnie, w chwili tworzenia tego testu, HFR79F19EFGK w specjalnej wersji WOŚP kosztuje blisko 32 tysiące złotych. Ciekawe, na jakiej kwocie zakończy się licytacja.