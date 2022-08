Hilti Nuron to nowa platforma akumulatorowa, która daje jeszcze większą kontrolę nad maszynami wykorzystywanymi na budowie. Warto jednak podkreślić, że platforma ta posiada funkcję przesyłu danych, co znacząco ułatwi pracę i zarządzanie.

Hilti Nuron – nowa seria akumulatorów o zwiększonej wydajności

Uniwersalność podczas prac na budowie jest bardzo przydatna, dlatego też nowa platforma akumulatorowa Hilti Nuron z pewnością znajdzie swoich zwolenników. Najnowsze rozwiązanie firmy Hilti opiera się na bateriach o jednym rodzaju napięcia, dzięki czemu można stosować ją zarówno w lekkich, jak i w ciężkich aplikacjach.

Nowa seria akumulatorów i prostowników Hilti Nuron jest kompatybilna z narzędziami, co pozwala nie tylko na optymalizację pracy maszyn, ale przede wszystkim redukcję kosztów. Platforma 22V oferuje bardzo wysoką wydajność, która sprawdzi się w ciężkich czynnościach zarezerwowanych dotychczas dla przewodowych urządzeń, tych zasilanych paliwem lub wysokim napięciem.

Hilti Nuron to nowa platforma akumulatorowa z funkcją przesyłu danych!

Producent zastosował tutaj nowy, specjalnie zaprojektowany od podstaw interfejs baterii, który cechuje się znacznie wydajniejszym transferem energii, nawet porównując parametry do narzędzi z zasilaniem przewodowym. Wszystko to przekłada się na większą wydajność. Baterie są wytrzymałe, wypełniono je włóknem szklanym absorbującym uderzenia obudowy, dzięki czemu akumulatory Hilti Nuron są jeszcze lepiej chronione. Seria jest odporna na wilgoć, pył i inne zanieczyszczenia.

Najnowsze technologie zwiększające produktywność

To, co wyróżnia nową serię akumulatorów Hilti Nuron to nowoczesne technologie, których zadaniem jest zwiększenie produktywności. Wszystkie narzędzia generują dane, które gromadzą się w bateriach i wysyłane są do „chmury” w momencie podłączenia ich do ładowania. Wszystko dzieje się automatycznie. Co zawierają te dane? Dotyczą one m.in. częstotliwości użycia, stopnia zużycia, lokalizacji ostatniego ładowania, czy stanu baterii, co przenosi się na lepszą optymalizację zużycia akumulatorów.

Wszystkie dane możemy przeglądać za pomocą komputera lub aplikacji mobilnej ON!Track. Takie rozwiązanie może znacząco pomóc w organizacji pracy, kiedy na budowie korzysta się z dużej ilości urządzeń. Dane przekazują szczegółowe informacje, co przenosi się na zwiększenie produktywności. Seria Neuron jest innowacyjnym rozwiązaniem marki Hilti, które pozwoli na zwiększenie wydajności i produktywności w pracy. Jednocześnie, dzięki temu, że jest to system bezprzewodowy, znacząco wzrasta bezpieczeństwo pracowników.

Źródło: Info prasowe Hilti