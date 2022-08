Infinix Mobile to nowość na europejskim rynku. Firma oferuje dwa smartfony, które zostały rozsądnie wycenione. Czy to oznacza, że konkurenci mają się czego obawiać? Myślę, że tak.

Marka wprowadza do Polski trzy modele, które cechują się różnymi parametrami. Mowa o HOT 12i, HOT 11 oraz HOT 11S NFC. Jak nie trudno się domyślić, ostatni model (na dzień dzisiejszy topowy) oferuje możliwość płatności zbliżeniowych. Posiada również 6,78-calowy wyświetlacz FHD+ IPS z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Plusem jest również bateria o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania 18W. Aparat wyposażono w obiektyw 50 Mpx. Są dwa głośniki DTS oraz, co ciekawe, gniazdo słuchawkowe. W zależności od nośnika danych, cena startuje od 949 złotych. A co z pozostałymi modelami?

Znamy ceny smartfonów Infinix. Konkurencja może się obawiać.

Smartfony Infinix w sprzedaży w Polsce

Kolejny model sprzedawany w naszym kraju to HOT 11, który ma baterię o pojemności 6000 mAh oraz jeszcze większy ekran – tym razem o przekątnej 6,82 cala. Warto dodać, że producent oferuje smartfony w kilku wariantach kolorystycznych. Widać również, że celuje w młodszego odbiorcę (tak mi się wydaje), bowiem na froncie umieszczono 8 Mpix aparat szerokokątny oraz podwójną diodę oświetleniową. Co ciekawe, na „pokładzie” znajdziemy również aplikację WeZone, która umożliwia granie w gry wieloosobowe bez konieczności posiadania dostępu do sieci. W tym przypadku wykorzystuje się hotspot.

Smartfony dostępne są między innymi w Euro RTV AGD.