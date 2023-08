Człowiek myśli, że rap lat 90-tych to oldschool. A co powiesz na to, że hip-hop ma 50 lat i to właśnie utwory z lat 70-tych są tymi “prawdziwymi klasykami”? Posłuchałem kilku raperów i wiecie co? Jakoś mi to nie do końca pasuje. Tak czy inaczej, ta kultura powstała pięć dekad temu. Z tej okazji możecie sprawdzić PUMA Suede. To nowości modowe, które nawiązują do tamtych lat.

Hip-hop ma 50 lat. Utwory z tamtych lat są trochę… dziwne. A jak może wyglądać połączenie mody tamtych lat z nowoczesnością? Zobacz.

Delikatnie, ale to naprawdę delikatnie zagłębiłem się w temat tej subkultury. Szczególnie przyjrzałem się muzyce. Musimy przenieść się do Nowego Jorku, a konkretnie na Bronx, gdzie DJ Kool Herc przeniósł muzykę na ulice afroamerykańskiej dzielnicy. Warto przy okazji przypomnieć chyba najpopularniejszy utwór tamtych lat, który został stworzony przez The Sugarhill Gan. Posłuchajcie.

Mówiąc o rapie lat 70-tych, nie sposób nie wspomnieć producenta, rapera i beatboxera, jakim był Kurtis Blow. Oto jeden z jego utworów. Zdecydowanie inaczej kojarzy mi się hip-hop. Może dlatego, że przyzwyczaiłem się do muzyki, którą raperzy prezentowali nam w latach 80-tych i 90-tych.

Wydaje mi się jednak, że dopiero lata 80-te przyniosły tej kulturze, a w szczególności muzyce największy rozgłos. Wtedy też hip-hopu słuchano nie tylko w Nowym Jorku, ale w całych Stanach Zjednoczonych. Mało tego, ten gatunek zaczął pojawiać się także w innych częściach globu. Zostawmy jednak muzykę, a przyjrzyjmy się bliżej subkulturze pod kątem mody.

Hip-hop ma 50 lat. Jak wtedy wygadała uliczna moda?

Pamiętajcie – hip-hop to subkultura. To nie tylko muzyka, ale ogólnie, styl bycia. Moda również grała w tym przypadku “pierwsze skrzypce”. Dzięki PUMA Suede możemy w pewnym stopniu “podróżować w czasie”. Kolekcja, którą oferuje marka to połączenie tego ikonicznego stylu z nowoczesnością.

Mamy na przykład model Suede Collector’s Edition. Wywodzi się z klasycznych kurtek varsity, które były często wybierane przez “wyznawców” subkultury hip-hopu z lat 7-tych. Są to buty z zamszową cholewką, wyrazistymi kolorami, a także kontrastowymi detalami. Co jeszcze? Między innymi białe lamówki, które podkreślają kultowy pasek PUMA Formstrip. Ma on odrywany czarny materiał, przez co odsyłania biały spód. Dodajmy do tego srebrne ćwieki na cholewce i pięcie oraz woskowane sznurówki i znaczek 48, który nawiązuje do założenia firmy PUMA.

Jest też nawiązanie do lat 80-tych w modelu Suede Lat Lace. Obuwie zostało wyposażone w złote koronkowe zawieszki oraz grube sznurowadła. Coś na styl hip-hopowej rodziny królewskiej, cokolwiek to znaczy. Tak czy inaczej, PUMA jest głęboko zakorzeniona w kulturze ulicy. W związku z tym chce uczcić “pięćdziesiątkę subkultury hip-hopowej” łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Chcecie poznać szczegóły tego obuwia, a może chcecie je kupić? Odsyłam na stronę producenta – puma.com. Podoba Ci się połączenie nowoczesności i klasyki? Zobacz jak marka PUMA odświeżyła kolekcję na 75-te urodziny.