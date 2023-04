Hit Lidla Monsieur Cuisine w świetnej cenie. Spiesz się!

Kilka dni temu informowałem, że Biedronka wypuściła “swojego” robota za około 1600 złotych. Lidl planuje zainteresować klientów swoim odpowiednikiem. Możesz kupić Monsieur Cuisine w świetnej cenie. Sprawdź, co oferuje niemiecka sieć sklepów.

Hit Lidla, czyli Monsieur Cuisine w świetnej cenie. Robot kuchenny z Wi-Fi, który pomoże przy świątecznym gotowaniu

Święta tuż tuż, a co za tym idzie, w wielu polskich domach musi zagościć od groma różnych potraw, by stół był suto zastawiony. W przypadku tak bojowego zadania warto wyposażyć się w odpowiedni sprzęt. Jak już jakiś czas temu pisałem, Biedronka ma swojego bojownika w postaci robota ELDOM MFC2506 Perfect MIX2. Lidl oczywiście również kusi swoim rozwiązaniem, nazywanym przez wiele osób Lidlomixem. Rzecz jasna, jest to Monsieur Cuisine w świetnej cenie, który kupicie za pośrednictwem sklepu online tej marki.

Wiemy już, że możecie kupić Monsieur Cuisine w świetnej cenie. Ale właśnie, ile ona wynosi? Na dzień dzisiejszy odwiedzając sklep online Lidla sprzęt ten kupicie za 1799 złotych. W tym macie dostawę gratis. Fakt, jest to troszeczkę droższy sprzęt od Biedronkowego robota, ale nie ma porównania z ceną Thermomixa, który co prawda ma rozbudowaną bazę przepisów, jednak ostatecznie stwierdzam, że “Lidlomix”, czyli Monsieur Cuisine jest dla niego naprawdę mocnym rywalem. Tym bardziej, że mamy d dyspozycji pięćset przepisów, a każdy z nich posiada instrukcję, dzięki czemu wystarczy czytać ze zrozumieniem, a każda potrawa wyjdzie nam bezbłędnie. A co jeszcze oferuje ten model?

Przede wszystkim, mówimy o Monsieur Cuisine Connect, a więc wielofunkcyjnym robocie kuchennym z Wi-Fi, który cechuje się mocą maksymalną na poziomie 1100 W. Model ten ma 7-calowy wyświetlacz, który ułatwia pracę, a także wbudowaną wagę, co sprawia, że tak naprawdę jest to mega ułatwienie podczas przygotowania różnych potraw. Możemy zarówno ustawić program do ugniatania, gotowania na parze, ja ki podsmażania. W zestawie znajdziemy pojemnik do blendera, pokrywę, nasadkę do gotowania na parze, wkłady do gotowania i z ostrzami, a także nasadkę do mieszania.

Podsumowując, za 1799 złotych mamy naprawdę fajnego pomocnika w kuchni, który ułatwi przygotowanie świątecznych potraw, ale i nie tylko. Dodam jeszcze na koniec, że warto się spieszyć, gdyż robot ten jest o stówkę tańszy tylko do niedzieli, 09.04.2023. macie więc mało czasu! Regularna cena przed obniżka wynosiła 1899 zł.

