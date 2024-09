Hoover to marka oferująca szereg urządzeń, które pomagają nam w codziennym życiu. Podczas targów IFA 2024 w Berlinie marka nie tylko przedstawiła nowe urządzenia, ale także ogłosiła swój rebranding. To krok w nowym kierunku!

Ponad 100 lat tradycji! Hoover zamiata IFA i ogłasza rebranding

Marka Hoover od 1908 roku jest jednym z liderów urządzeń gospodarstwa domowego, a powodem tego jest szybka reakcja na stale zmieniające się wymogi konsumentów. Cel marki jest jeden – poprawić codzienne funkcjonowanie każdego z nas, abyśmy mogli spędzać czas, tak jak lubimy, a nie tak, jak musimy. Dlatego też Hoover stale rozwija swoje urządzenia i wprowadza innowacyjne rozwiązania, dzięki którym nasze życie ma stać się prostsze.

Dlatego też Hoover zaprezentowała nowe logo, które ma symbolizować charakterystyczne dla marki cechy – nowoczesność, praktyczność, tradycję i unikalność. W dalszym ciągu obecna jest charakterystyczna czerwień, jednak pozostawia ona więcej miejsca na nowe kolory, spośród których to kolor niebieski odgrywa wiodącą rolę. Nowe logo przedstawia postęp – most, który łączy historię i dziedzictwo marki, z aktualnym dążeniem do innowacji i nowoczesności.

Hoover zamiata IFA 2024! Nowa wizja marki przedstawiona

Bezprzewodowy odkurzacz HF2 świeci najjaśniej

Poza zaprezentowaniem nowego logo marki, na stoisku podczas targów IFA 2024 zaprezentowano także nowe urządzenia. Najjaśniej z nich świeci nowy odkurzacz bezprzewodowy HF2. Ten pionowy model odkurzacza to połączenie mocy z lekką konstrukcją, a to wszystko dzięki technologii Ultra Compact X3. Za pomocą jednego przycisku sterujemy mocą urządzenia, a kurz i wszelkie zanieczyszczenia kompresowane są w pojemniku.

HF2 to jednak niejedyny odkurzacz, jaki został pokazany podczas targów. Na miejscu obecny jest także model Hoover HF4 Hydro, urządzenie pomagające utrzymać podłogi w czystości i świeżości. To dzięki zastosowaniu szczotki Hydro. Z kolei model HF1 Plus wyposażono w szczotkę All-Floor z technologią Anit-Twist, która czyści, jednocześnie zapobiegając owijaniu się włosów wokół szczotki.

Hoover zamiata IFA 2024! Nowa wizja marki przedstawiona

Odkurzacz do podłóg Wet&Dry HW5 jednocześnie odkurza i myje, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i energii. Jego wałki poruszają się jednocześnie w przeciwnych kierunkach, dzięki czemu czyszczenie jest dokładne. Nie można zapomnieć o robocie odkurzającym HG4. Wyposażony w nawigację laserową, inteligentną funkcję mycia i praktyczną stację ładowania z automatycznym opróżnianiem pojemnika, sprawia, że czyszczenie podłóg odbywa się bez naszej ingerencji!

Tym odkurzaczem podłogi nie odkurzysz

Absolutną ciekawostką jest odkurzacz Hoover HMC5, który w przeciwieństwie do wyżej opisanych modeli, został stworzony z myślą o materacach. Dzięki czterem automatycznym funkcjom i wbudowanemu czujnikowi kurzu model HMC5 został stworzony do usuwania zarówno kurzu, jak i roztoczy z materacy, łóżek, poduszek, sof i tkanin tapicerskich. Jest to urządzenie, które sprawdzi się w domu alergika i osób chorujących na astmę!

Wszystkie urządzenia, w tym model HMC5, pełnię swoich umiejętności osiągają dzięki mobilnej aplikacji hOn, która oferuje stały monitoring urządzeń z grupy, kontrolę nad sprzętem gospodarstwa domowego i odblokowuje funkcje, dzięki którym korzystanie z tych wszystkich sprzętów jest po prostu łatwe i przyjemne. Po raz pierwszy prezentowana jest z nowym logotypem i tożsamością wizualną.

Hoover zamiata IFA 2024! Nowa wizja marki przedstawiona

Hoover przedstawia także nowe pralki

Na stanowisku marki Hoover przedstawiono także nowe pralki – H-WASH 700 i H-WASH 500. Modele te zostały zaprojektowane na nowo. Oprócz świeżego designu i pracy wysokiej klasie energetycznej A-20%, pralki gwarantują doskonałą wydajność, dbają o najdelikatniejsze tkaniny i o higienę. Ich możliwości zwiększa wspomniana aplikacja hOn, z której poziomu mamy dostęp do dedykowanych programów, rozpoznaje także symbole prania na etykietach, co jest bardzo pomocne. Użytkownicy mogą sprawdzać status prania i dostają powiadomienia, gdy pranie się skończy i trzeba je rozwiesić lub umieścić je w suszarce. Pralkę i koniec prania można zsynchronizować z suszarką dzięki aplikacji, która także dobiera optymalny czas i temperaturę suszenia. Wszystko w celu zaoszczędzenia czasu i energii.

Hoover zamiata IFA 2024! Nowa wizja marki przedstawiona

Nowa linia sprzętu do zabudowy

Hoover przedstawił także nową linię urządzeń do zabudowy – Hoober New Collection 5. Łączy ona w sobie zaawansowane technologie, smukły design oraz wykonanie z najwyższej jakości materiałów, aby sprostać najbardziej wymagającym użytkownikom. W nowej serii dostępne są piekarniki, płyty grzewcze, kuchenki mikrofalowe, okapy, a także zmywarka – wszystkie te urządzenia wyróżniają się czarnym, matowym wykończeniem. Cała linia jest uniwersalna nie tylko pod względem funkcjonalności, ale także designu, ponieważ oferują czyste linie i staranne wykonanie oraz dostępne są w wersji slim. Oczywiście dzięki aplikacji hOn dostajemy do dyspozycji większą liczbę funkcji.

Hoover zamiata IFA 2024! Nowa wizja marki przedstawiona

Kolekcję uzupełniają dwa najnowsze produkty w swojej kategorii – Zmywarka H-DISH 700 Pro i lodówka H-COMBI 500. Pierwsze urządzenie pracuje w klasie energetycznej A i oferuje funkcje mycia i dezynfekcji. Active Hygiene dezynfekuje całą komorę, natomiast technologia Dry Boost odpowiada za suszenie naczyń. Z kolei lodówka H-COMBI 500 z dystrybutorem wody charakteryzuje się ogromną pojemnością przy standardowych wymiarach lodówki. Wyposażono ją w oświetlenie Panorama Light, a także technologię Circle Fresh, zapewniającą najwyższą świeżość i konserwację produktów spożywczych. Aplikacja hOn dba o odpowiednie przechowywanie żywności i ostrzega o awarii.

Źródło: opr. wł./info. prasowa