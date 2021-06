Horizon: Forbidden West będzie piękny. Potwierdzają to twórcy gry

Horizon: Forbidden West to gra, na którą czekają posiadacze PlayStation 5. Tytuł nie tylko ma wykrzesać z nowej generacji konsol wszystko co się da, ale również ma oferować wspaniałą fabułę.

Horizon: Frobidden West trafi nie tylko na PS5, ale także na PS4

Informacje o tym, że gra Horizon: Forbidden West trafi także na PlayStation 4 nie przyjęły się zbyt dobrze w gronie fanów gry. Obawiano się, że gra nie będzie oferowała lepszej grafiki czy mechaniki, a to z racji na ograniczone już możliwości starej generacji konsol. Na całe szczęście to nie będzie miało miejsca, co potwierdzili producenci gry. Tytuł, który ma zadebiutować pod koniec tego roku lub na początku 2022 wyciągnie z PlayStation 5 wszystko co będzie się dało.

Mathijs de Jonge, dyrektor studia Guerrilla Games odpowiedzialnego za stworzenie gry Horizon: Forbidden West zdradził trochę informacji na temat nadchodzącego exclusive na konsole Sony. Wiadomo jednak, że słowa te trzeba traktować z przymrużeniem oka. Przecież ktoś kto stworzył produkt, nie będzie wypowiadał się na jego temat negatywnie.

Nowa część Horizon wyciśnie z PS5 wszytko co się da!

Przygody Aloy będą dostępne w 4K

Nowa odsłona Horizon będzie oferowała świetną grafikę i widzieliśmy to już na 14-minutowym gameplayu, który pojawił się w sieci. Teraz przedstawiciel studia Guerrilla Games potwierdził, że Forbidden West będzie działało w dwóch trybach. Pierwszy z nich zaoferuje jakość 4K przy 30 klatkach na sekundę. Drugi zaś będzie oferował 60 fps jednak nie mamy informacji na temat rozdzielczości. To nie wszystko, ponieważ według informacji de Jonge, Horizon: Frobidden West będzie obsługiwało technologię ray tracingu. Ten jednak nie będzie ograniczał się jedynie do grafiki, ponieważ zostanie wykorzystany także w przypadku fizyki i dźwięku.

Posiadacze PS5 mogą więc zacierać ręce. Gra będzie prezentowała się nie tylko świetnie pod względem graficznym, ale także będzie oferowała dźwięk 3D. Zmieni się także fizyka, czego oczywiście zabraknie w PS4, w której wykorzystywana jest starsza technologia.

Osobiście nie mogę się doczekać, a wy?