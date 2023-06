Już jest HUAWEI Band 8. To jeszcze opaska czy już smartwatch

Pamiętam pierwsze opaski sportowe tej marki. Miały spełniać jedno ważne zadanie – chodziło o monitorowanie naszej aktywności fizycznej. Świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery, samoloty. A nie, czekaj. Rozpędziłem się. Tak czy inaczej – HUAWEI Band 8 ma ekran 1,47 cali AMOLED, może monitorować aż 100 trybów sportowych i, co najważniejsze, może działać na jednym cyklu ładowania przez dwa tygodnie!

Nowa opaska marki HUAWEI jest lekka, ponieważ waży 14 g. Ma 8,99 mm grubości (już mogli zrobić 9 – co to za różnica). Warto zauważyć, że pod kątem designu jest to już bardziej smartwatch niż smartband. A to za sprawą ekranu FullView AMOLED, który oferuje rozdzielczość 368 x 194 pikseli. Plus za bardzo wąskie ramki wokół wyświetlacza. Kolejny atut to lekko zaokrąglone krawędzie oraz szkło, które chroni ekran przed uszkodzeniem.

Jeśli chodzi o budowę urządzenia, opaskę pokryto powłoką z włókna węglowego. Band 8 jest było i wodoszczelny do 5 ATM.

HUAWEI Band 8

Co nowego w HUAWEI Band 8?

Zacznijmy od tematu snu, bowiem nie wiem czy wiecie – sen jest bardzo ważny w naszym życiu. Nowa opaska HUAWEI potrafi wykryć problemy takie jak bezsenność, nieregularność w zasypianiu, wybudzanie się czy niewystarczający czas snu. Mało tego, algorytm TruSleep 3.0 potrafi również przeanalizować naszą jakość snu. Dowiadujemy się np. jaki mamy poziom stresu w ciągu dnia, jak wygląda aktywność sportowa. Finalnie uzyskamy odpowiedź, która pomoże nam w uzyskaniu lepszej jakości snu. Dodatkowo technologia TruSeen 5.0 będzie monitorować nasze tętno, saturację, wspomniany stres i, co ciekawe, cykl menstruacyjny u kobiet.

Oczywiście, jak na opaskę sportową przystało, mamy możliwość monitoringu naszych zmagań sportowych. Możemy dowiedzieć się w której dziedzinie uzyskujemy dobre wyniki, a w której warto byłoby popracować nad naszą “skutecznością”. Smartband może monitorować aż sto trybów sportowych – od biegania po piłkę nożną. Warto przyjrzeć się bliżej baterii, która może sprawić, że HUAWEI Band 8 będzie pracował nawet dwa tygodnie bez konieczności ładowania. OK, jeśli będziemy używać go intensywnie czas pracy wynosić będzie do dziewięciu dni, ale podobno wystarczy 45 minut aby naładować go do pełna.

HUAWEI Band 8 to rozbudowany smartband czy minimalistyczny smartwatch?

Sam nie wiem, serio, jak określać te nowe smartbandy. Są już tak zaawansowane, że od smart zegarków różni je w sumie często tylko wygląd. Tu mamy opaskę, tu “imitację” zegarka i już. Tak czy inaczej, nowa opaska HUAWEI potrafi pokazać nam szybko pogodę, przełączyć muzykę bądź też w kilka chwil ustawić stoper. Oczywiście, dla fanów personalizacji przygotowano nie tylko dziesięć tysięcy tarcz, ale również możemy wygenerować swoją, autorską. Co ciekawe, jeśli dobrze analizuję, HUAWEI Band 8 posiada coś w stylu “always on display”, skoro producent informuje, że opaska ma tryb “zawsze włączony”, gdzie tarcza działa w trybie czuwania.

Cena HUAWEI Band 8. Ile kosztuje nowa opaska sportowa?

Nowy smartband marki HUAWEI kosztuje 249 zł. Możecie go kupić w oficjalnym sklepie producenta, u operatorów oraz w sieci sklepów takich jak Media Expert, Avans, RTV Euro AGD, Media Markt i wielu, wielu innych. Co tu dużo pisać – gdziekolwiek się nie obejrzycie, tam będziecie mogli kupić nowego Banda 8. Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, jest on dostępny w trzech kolorach: czarnym, różowym oraz zielonym.