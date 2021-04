Hyundai Santa Cruz 2022 oficjalnie zaprezentowany!

Hyundai Santa Cruz 2022 to model użytkowego auta miejskiego. Producent nie określa go jako typowego pickupa, a auto dla osób, które poruszają się po mieście i od czasu do czasu szukają terenowych wrażeń. Co zatem oferuje nowy samochód południowokoreańskiego producenta?

Hyundai Santa Cruz 2022 w końcu pokazał się światu

Pierwszy zwiastun Hyundai Santa Cruz 2022 sugerował, że auto nie będzie pickupem. Rzeczywistość okazała się jednak taka, jak sugerowały plotki. Jest to auto zdecydowanie mniejsze niż chociażby Ford F-150 i bardziej przystosowane do miejskiej dżungli. Producent jednak określił go również jako auto dla poszukiwaczy terenowych przygód. Hyundai określił Santa Cruz jako model SAV – Sport Adventure Vehicle.

Samochód będzie można kupić z dwoma silnikami. Pierwszą jednostką będzie wolnossący, czterocylindrowy, 2,5-litrowy silnik o mocy ponad 190 koni mechanicznych i 244 Nm momentu obrotowego. Silnik połączony jest z ośmiobiegowym automatem i napędem na wszystkie koła. Z kolei mocniejsza jednostka o takiej samej pojemności, ale z turbo ma generować moc ponad 275 KM i 420 Nm. Ten oferowany jest z ośmiobiegową skrzynią DSG z łopatkami i napędem 4×4.

Hyundai Santa Cruz 2022 jest samochodem użytkowym, a świadczy o tym chociażby możliwość ciągnięcia ciężarku opcjonalnego. W przypadku słabszej wersji silnika maksymalna waga holowanego ładunku wynosi do 1588 kg, a mocniejsza wersja zdolna jest do ciągnięcia 2268 kilogramów.

Ciekawy na zewnątrz i w środku

Przód Hyundai Santa Cruz 2022 został zaczerpnięty z Tucsona 2022. Dzięki temu auto wygląda bardzo masywnie i stylowo. Samochód nachylony jest lekko do przodu, a za kabiną pasażerską znajduje się przestrzeń ładunkowa o długości 132,3 cm długości. Znajdziemy w niej ukryty schowek oraz pokrywę zasłaniającą.

W środku auta znajdziemy ekran informacyjno-rozrywkowy z ośmiocalowym wyświetlaczem i obsługą Android Auto i Apple CarPlay. Podstawowa wersja zaoferuje m.in. asystenta unikania kolizji z przodu z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, asystenta pasa ruchu i system ostrzegania kierowcy.