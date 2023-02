IEM 2023 Katowice trwa, więc najlepsi gracze rozpoczęli swoją batalię o największe nagrody. W związku z tym iiyama postanowiła przygotować ciekawe promocje dla osób, które poszukują nowego monitora!

IEM 2023 rozkręca katowicki Spodek

Spodek w Katowicach od pierwszego lutego gości najlepszy graczy e-sportowych na świecie. Jaka drużyna zostanie mistrzem Counter Strike: Global Offensive? O tym przekonamy się 12 lutego, bo właśnie wtedy o 16:00 rozegra się wielki finał. Pula nagród na tym wydarzeniu przekracza milion dolarów!

Z racji tego, że IEM 2023 to jedno z największych wydarzeń w świecie gier i technologii na świecie, iiyama zdecydowała uczcić je promocjami na monitory. Promocja wynosi nawet 200 złotych, więc jeśli szukacie nowego urządzenia, to teraz jest na to odpowiednia okazja!

Kto zwycięży tegoroczny IEM? Fot. Helena Kristiansson/ESL Gaming

iiyama z promocjami na monitory

W tym roku iiyama powróciła na IEM 2023 i przygotowała nie tylko stoisko, na którym można sprawdzić parametry monitorów gamignowych, ale również promocje na monitory dla graczy z serii G-Master. Rabaty sięgają do 180 złotych!

Promocja trwa od 6 do 12 lutego lub do wyczerpania zapasów, ponieważ liczba modeli jest ograniczona. W promocji znajdziemy takie monitory jak G-Master GB2470HSU Red Eagle za 759 złotych (przed rabatem 899 zł), G-Master GB2466HSU-B1 Red Eagle, który z rabatem kosztuje 789 złotych (cena przed 939 zł) czy model G-Master GB3271QSU-B1 Red Eagle, który można kupić za 1599 złotych (przed promocją 1779 zł).

IEM 2023 trwa, a iiyama startuje z promocjami na monitory!

W promocji udział biorą sklepy w całej Polsce, a więcej szczegółów znajdziecie na stronie producenta.

Fot. strona producenta, ESL/ Źródło: info. prasowe