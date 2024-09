IFA oczami wielkich marek. Co pokazał Haier, Candy i Hoover?

Targi IFA 2024 w Berlinie dobiegły końca. Podczas wydarzenia marki Haier, Candy i Hoover zaprezentowały wiele innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie urządzeń gospodarstwa domowego. Czego spodziewać się po produktach tych marek, prezentujących swoje możliwości na najważniejszym wydarzeniu w świecie technologii?

IFA 2024. Haier stawia na inteligentny dom

Haier podczas tegorocznych targów IFA 2024 w Berlinie przedstawił wiele ciekawych rozwiązań i urządzeń zintegrowanych w ekosystemie smart home. Marka zaprezentowała nowe serie pralek i suszarek X11, X9 oraz X7, które stworzono z myślą o maksymalnej wydajności i oszczędności energii. Przykładem jest seria X11, osiągająca klasę energetyczną A-60%, czyniąca z niej najbardziej efektywnym energetycznie urządzeniem dostępnym na rynku.

Stoisko marki Haier na targach IFA 2024 w Berlinie. Fot. mat. prasowe.

Podczas wydarzenia Haier zaprezentował także zmywarki. Model Xynergy z technologią pompy ciepła, który z pewnością wyróżnia się zaawansowaniem technologicznym, a także model I-Pro Shine z systemem Biovitae. Oba modele oferują wysoką wydajność i oszczędność, a także rozwiązania do eliminacji bakterii, przez co są idealnym urządzeniem dla rodzin dbających o higienę i zdrowie domowników. Wspomniana technologia Biovitae do neutralizacji bakterii wykorzystuje specjalne światło LED, co przekłada się na dokładniejsze czyszczenie naczyń, które są bezpieczniejsze dla zdrowia.

W Berlinie marka zaprezentowała także piekarniki ID BionicSteam, które są kolejnym krokiem w stronę inteligentnego gotowania. Modele z tej serii wykorzystują zaawansowane funkcje parowe, a także sztuczną inteligencję, dzięki czemu potrawy przygotowywane za ich pomocą zachowują naturalny smak i wartości odżywcze. Piekarniki oferują dostęp do predefiniowanych programów gotowania i pozwalają użytkownikom tworzyć własne, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Z kolei w segmencie chłodnictwa pojawiły się m.in. modele lodówek z serii 2D 60 Series, 3D 70 Series 7, a także FD 90 Series 7. Na pokładzie tych urządzeń znajdziemy wiele innowacyjnych funkcji, takich jak optymalizacja zużycia energii, cicha praca i przede wszystkim wielka pojemność, przez co lodówki sprawdzą się w wielodzietnym domu. Dla miłośników wina Haier przygotował chłodziarki z serii In-Vista, w tym modele Series 9 i 3D 60 Series 9, które łączą w sobie elegancki design, zaawansowane technologie przechowywania – kontrola wilgotności i temperatury w różnych strefach.

Wszystkie urządzenia kompatybilne są z aplikacją mobilną hOn, za pomocą której możemy sterować ich funkcjami z każdego miejsca na świecie.

Candy wchodzi w nową erę funkcjonalności i włoskiego designu

Candy to kolejna marka, która podczas tegorocznych targów technologicznych w Berlinie zaprezentowała wizję swojej przyszłości. Przede wszystkim marka zaprezentowała nowy styl urządzeń, naszpikowanych nowoczesną technologią. Nowe logo, a także filozofia „slow living” odzwierciedlają dążenie marki o włoskich korzeniach, do tworzenia urządzeń, które ułatwią nam codzienne życie, nie martwiąc się o obowiązki i pozwolą cieszyć się życiem.

Na stoisku marki w Berlinie zaprezentowano m.in. pralki i suszarki ProWash 700, charakteryzujące się klasą energetyczną A-40%, czego efektem jest oszczędność wody i energii. Zastosowano w nich także funkcję ProActive Ecowash, która usuwa do 99% plam, piorąc ubrania nawet w niskiej temperaturze. Bęben XL Soft Drum zaprojektowano tak, aby tarcie podczas prania było minimalne, co chroni ubrania przed uszkodzeniami. System Smart Spray dba o czystość bębna poprzez automatyczne czyszczenie po każdym cyklu. Za pośrednictwem aplikacji hOn jesteśmy w stanie zdalnie sterować rządzenie, otrzymywać powiadomienia o zakończeniu cyklu prania, bądź optymalizować zużycie energii poprzez wybranie najbardziej efektywnych programów.

Stoisko marki Candy podczas targów w Berlinie. Fot. mat. prasowe

Lodówka Fresco 700 nie tylko zachwyciła swoim designem, ale także zaawansowanymi funkcjami. Zastosowano w niej technologię Circle Fresh, która odpowiada za utrzymanie optymalnej cyrkulacji powietrza, przez co żywność zachowuje świeżość nawet do 7 dni. Z kolej Funkcje ProActive Temperatur i Fridge Blackout Alert monitorują warunki wewnątrz lodówki i informują użytkownika o zmianach i ewentualnych problemach, takich jak wzrost temperatury czy przerwa w dostawie prądu.

W Berlinie Candy zaprezentowało także zmywarki RapidO z szybkim programem Wash & Dry 35, który czyści i suszy naczynia w zaledwie 35 minut! Jest to idealne rozwiązanie dla osób o intensywnym trybie życia. Wykorzystany tutaj silnik Speed Drive Inverter gwarantuje efektywną i cichą pracę, a dzięki aplikacji hOn, uruchomimy takie opcje, jak Dish Placer i Guided Washing, które optymalizują nasze korzystanie z urządzeń.

Hoover przeprowadza rewolucję w dziedzinie bezprzewodowego sprzątania

Podczas targów IFA 2024 marka Hoover zaprezentowała najnowsze odkurzacze bezprzewodowe HF2 oraz HF1+, które są połączeniem nowoczesnego wyglądu oraz zaawansowanych funkcji, dzięki którym sprzątanie będzie bardziej komfortowe i efektywniejsze.

Stoisko marki na targach w Berlinie. Fot. mat. prasowe

Odkurzacz HF2 może pochwalić się technologią Ultra Compact X3, która sprawia, że urządzenie jest niezwykle lekkie i bardzo łatwe w manewrowaniu. Innowacyjna technologia kompresji kurzu pozwala na zwiększenie pojemności zbiornika na brud, co przekłada się na rzadsze oczyszczanie tego elementu zestawu. W odkurzaczu znajdziemy mocny silnik i zaawansowany system filtracji, przez co urządzenie jest odpowiednie dla alergików, ponieważ usuwa alergeny i drobne cząsteczki kurzu.

Model HF1+ został wyposażony w szczotkę All-Floor z technologią Anti-Twist – system zapobiega owijaniu się włosów i sierści wokół szczotki, co oczywiście mocno ułatwia jej czyszczenie i konserwację. W zestawie znajdziemy wymienne akcesoria, dzięki którym zyskamy dostęp do trudno dostępnych miejsc, jak szczeliny, czy tapicerka meblowa.

