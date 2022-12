Wielu fanów Apple zastanawia się ile będzie kosztował iPhone 15. Niestety, doniesienia LeaksApplePro nie napawają optymizmem. Krótko mówiąc: będzie bardzo drogo i tak naprawdę niewiele osób pozwoli sobie na ten telefon.

Oczywiście, są to tylko przewidywania, aczkolwiek wszyscy dobrze wiemy jak bardzo zaskoczyły polskie ceny smartfonów Apple z serii „14”. Z całym szacunkiem, 5199 zł za podstawowy model to jakaś kosmiczna kwota. Na pewno nie adekwatna do tego, co „dostajemy”. No cóż, sam producent cen nie zmienił, jednak słaba złotówka spowodowała, że obecnie sprzedawane modele są dużo droższe niż „wariant” sprzed roku. Jakby tego było mało, według różnych przecieków i analiz, Apple ma zmienić ceny „piętnastek”, które pojawią się w przyszłym roku.

Ile będzie kosztował iPhone 15? Przewidywania przerażają!

Ile będzie kosztował iPhone 15? Może lepiej nie pytaj.

Obecnie za iPhone 14 Pro Max musimy zapłacić 1099 dolarów. U nas ten wariant jest wyceniony na 7199 zł. Nowy, przyszłoroczny flagowiec ma kosztować 1299 dolarów, a więc mamy różnicę aż 200 dolarów. Doliczając podatki, w przyszłym roku możemy zobaczyć cenę na poziomie 8500 zł za model iPhone 15 Pro Max. To jakiś kosmos!

Jak firma podejdzie do tematu wysokich, a raczej bardzo wysokich cen? Domyślam się, że problem ten może zostać po prostu przemilczany. Inna opcja? Zmiana nazwy topowego modelu, aby osoba, która faktycznie będzie skłonna wydać tak dużą kwotę za smartfon, wiedziała, że kupuje coś „Ultra”. Kto wie, może faktycznie tak będzie nazywać się flagowy model marki Apple? Jest to całkiem prawdopodobne. Szczególnie patrząc na to, jak nazwano smartwatch dla wymagających.

Obecnie LeaksApplePro i inne media piszące o amerykańskiej marce nie wspominają o podwyżkach cen pozostałych modeli, jednak wydaje mi się, że zmiana kwot nie ominie modeli takich jak iPhone 15 i iPhone 15 Pro. Jeśli planujecie w przyszłym roku zmienić telefon i będzie to najnowszy model marki Apple, sugeruję, by zacząć wrzucać do skarbonki nieco większą liczbę pieniędzy.