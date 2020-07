Ile można dostać pieniędzy za złomowanie samochodu?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Dla każdego kierowcy oddanie starego samochodu na złom nie jest przyjemną rzeczą. W końcu służyło nam przez tyle lat! Jednak kiedy stan techniczny auta zagraża naszemu bezpieczeństwu na drodze i nie nadaje się ono do jazdy, należy je niezwłocznie pożegnać. Aby zrobić to zgodnie z prawem, należy udać się do stacji demontażu pojazdów. Czy wiesz ile możesz dostać pieniędzy za złomowanie samochodu?

Jak legalnie pozbyć się starego samochodu?

Złomowanie samochodu to nic innego jak legalna droga na pozbycie się wraku, uszkodzonego lub niechcianego samochodu przez firmę profesjonalnie zajmującą się tego typu działalnością. Warto wiedzieć, że obecnie porzucanie auta po wypadku, zepsutego, starego czy po prostu niechcianego, w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest nielegalne. Grozi to karami nawet do 10.000 zł! Zostawiony np. w lesie pojazd może być szkodliwy dla środowiska – akumulator, opony, płyny eksploatacyjne należy odpowiednio zutylizować w stacji demontażu pojazdów.

Rozbieranie auta na własną rękę lub korzystanie z podejrzanych stacji demontażu jest również niezgodne z polskim prawem. To ważne, żeby skorzystać z usług firm, które działają legalnie i zostały zatwierdzone przez marszałka danego województwa. Tylko one mogą wydać Ci zaświadczenie unieważniające Twój dowód rejestracyjny czy tablice rejestracyjne auta.

Kiedy opłaca się złomowanie samochodu?

Ogromną zaletą oddania wraku do autokasacji jest możliwość otrzymania od ubezpieczyciela pieniędzy za niewykorzystaną polisę. W jakich jeszcze sytuacjach dobrze jest się pozbyć auta?

kiedy auto uległo poważnej usterce, a jego naprawa przewyższa wartość samochodu

gdy kończy nam się OC/AC i jego przedłużenie jest dla nas zbyt kosztowne

w przypadku, kiedy trudno będzie nam sprzedać samochód

kiedy auto uległo poważnemu wypadkowi i jest niesprawne

Ile kosztuje samochód na złomie? Ile możemy zyskać?

Od niedawna złomowanie auta jest bardzo opłacalne – kasacja pojazdów nie wiąże się z dodatkowymi opłatami podatkowymi. Stacje demontażu przyjmują samochody kompletne, czyli całe pojazdy których waga wynosi minimum 90% masy wpisanej w dowodzie rejestracyjnym. Na przykład w województwie zachodniopomorskim, za złomowanie auta osobowego o wadze 2 ton zarobisz od 642,60-693,60 złotych (w zależności od miasta i cenniku firmy zajmującej się kasacją).

Kasacji podlegają także pojazdy rozebrane, których cena pomniejszana jest o brakującą masę auta. Warto rozważyć tą opcję w przypadku samochodów nowszych, z których można wyjąć części i sprzedać je z większym zyskiem osobno. Za każdy kilogram brakującej wagi auta odlicza się od kilkudziesięciu groszy do 1 złotówki.

Od czego zależy nasz zysk na złomowaniu auta?

W dużej mierze wszystko zależy od indywidualnych cenników za złomowanie danego skupu, które mogą być znacznie atrakcyjniejsze, jak np. w Auto Forum w Szczecinie. Za samochody popularnych marek w lepszym stanie technicznym możemy otrzymać wyższą stawkę. Najmniej możesz zarobić oddając na złom auta osobowe – zwykle ich cena oscyluje 0,30-0,40 groszy za kilogram masy. Za kilogram autokarów czy samochodów ciężarowych możesz otrzymać od 0,40 do 0,60 zł za kg.

Złomowanie samochodu osobowego nie jest jednak najlepiej opłacalnym „biznesem”. Najwięcej możesz zarobić na złomowaniu pojazdu dostawczego. Za samochód dostawczy dostaniesz nawet 0,70 groszy za kilogram! W Auto Forum to jeden z najpopularniejszych rodzajów aut poddawanych kasacji. Oddanie auta na złom jest niezwykle proste i nie wymaga wielu formalności. Będzie potrzebny Ci jedynie dowód rejestracyjny, dowód osobisty i karta pojazdu, jeśli została wydana. Nie musisz martwić się o formalności i transport auta do skupu, ponieważ Auto Forum świadczy bezpłatne holowanie lub odbiór samochodu w ciągu 6 dni w tygodniu ze wskazanego przez Ciebie miejsca. To bardzo szybka, legalna i prosta metoda na pozbycie się uszkodzonego samochodu.