Ile musi zarabiać singiel, aby kupić mieszkanie na kredyt?

Zakup mieszkania na kredyt to poważna inwestycja, na którą decyduje się coraz więcej osób. Co jeśli na taki ruch zdecyduje się jedna osoba? Ile musi zarabiać singiel, aby kupić mieszkanie? Na takie wyliczenia zebrał się PROFIT Development.

Jakie mieszkania wybierają single?

Swoboda, komfort, niezależność i praktyczne rozwiązania, to są cechy, które cenią sobie single w kwestii mieszkań, których dla siebie poszukują. Idealne mieszkanie dla jednej osoby jest dopasowane do potrzeb i preferowanego stylu życia, dlatego też single najczęściej zdecydują się na zakup mieszkań o mniejszym metrażu – kawalerek lub lokali dwupokojowych.

Single poszukują nieruchomości, które łączą wysoki standard z doskonałą lokalizacją. Chętnie kupują mieszkania komfortowe, wyposażone w funkcjonalne rozwiązania, usytuowane w centrum miasta lub dobrze z nim skomunikowane. Przykładem takiej nieruchomości jest Konopacka – prestiżowa inwestycja zlokalizowana w sercu warszawskiej Pragi, wyposażona w komórki lokatorskie, monitoring, stację naprawy rowerów i ogólnodostępna pralnię. Tomasz Stoga, Prezes PROFIT Development.

Tyle musi zarabiać singiel, aby zakupić mieszkanie na kredyt.

Taką kwotę trzeba wydać, aby kupić mieszkanie

Już od jakiegoś czasu ceny nieruchomości pną się w górę i w tym roku trend ten się nie zmienia. Według danych BIG DATA RynekPierwotny.pl w 2023 roku, w największych polskich miastach nowe mieszkania podrożały od 8 do 27 procent. W grudniu 2023 roku w Warszawie, 1 mkw lokalu kosztował średnio 16 tysięcy złotych. Oznacza to tyle, że 50 metrowe mieszkanie w stolicy kosztuje prawie 837 tys. złotych. Dla porównania, w 2022 roku to samo mieszkanie kosztowałoby o 155 tys. złotych mniej.

Oczywiście, osoby, które chcą kupić mieszkanie w mniejszej miejscowości, mogą liczyć na niższe ceny. Niemniej jednak, singiel w dalszym ciągu potrzebuje ok. 400 tys. oszczędności, aby bez kredytu nabyć takie mieszkanie. Przy dzisiejszych kosztach życia wydaje się to praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Ile więc musi zarabiać singiel, aby kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny?

Ile musi zarabiać singiel, aby kupić mieszkanie na kredyt?

Chcąc kupić mieszkanie na kredyt, musimy liczyć się z tym, że wiążemy się z bankiem na 20-30 lat umową. Oczywiście banki, aby udzielić kredytu, wymagają zdolności kredytowej, która ma poniekąd potwierdzić możliwość spłaty rat potencjalnego zadłużenia. Jak wyglądała zdolność kredytowa singli w 2023 roku?

Osoba, która ubiegała się o kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych na okres 25 lat, musiała zarabiać ok. 4800 złotych. Kredyt w wysokości 300 tys. złotych wymagał od potencjalnego kredytobiorcy zarobków na poziomie 5800 złotych. W przypadku kredytu 400 tys. zł było to ok. 7000 złotych, natomiast 500 tys. zł – 8,3 tys. złotych.

