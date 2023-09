Polacy są bogaci? Ile musimy pracować by kupić iPhone 15 Pro

Na tle takich krajów jak Szwajcaria, USA czy Australia wypadamy blado, ale i tak patrząc na analizy, podobno Polacy są coraz bogatsi. Ile musimy pracować by kupić iPhone 15 Pro? Z roku na rok jest to coraz krótszy okres, ale nadal bardzo długi. Wyprzedzają nas w rankingu Czesi czy Litwini, aczkolwiek my musimy pracować krócej niż Węgrzy bądź Słowacy.

Apple iPhone 14 Pro Max.

Pisałem o tym w ubiegłym roku, kiedy premierę miały modele z oznaczeniem “czternaście”. Polacy musieli pracować dokładnie 27,6 dnia aby móc pozwolić sobie na bazowy wariant smartfona Apple w wersji Pro. W tym roku producent obniżył ceny swoich flagowych modeli. Analitycy z Picodi Polska zebrali różne dane i przeanalizowali, ile dni muszą pracować statystyczni mieszkańcy danych krajów, aby móc pozwolić sobie na iPhone 15 Pro. Nie ukrywam, “rozstrzał” jest ogromny. Przykładowo, Szwajcar potrzebuje 4,2 dnia, z kolei Turek aż 123,7 dni!

Wersje kolorystyczne Apple iPhone 15 Pro.

Ile musimy pracować by kupić iPhone 15 Pro?

Podczas wczorajszej prezentacji zobaczyliśmy oficjalną cenę iPhone 15 Pro. Mowa o kwocie na poziomie 999 dolarów. Prawda jest taka, że w tej cenie kupimy ten smartfon tylko w czterech stanach USA. W pozostałych musimy doliczyć podatek stanowy i lokalny. Rzecz jasna, w Polsce jest jeszcze inaczej, gdyż musimy doliczyć VAT na poziomie 23%. Ostatecznie na stronie Apple widnieje cena 5999 zł za wariant z pamięcią 128 GB. To zaskakujące, ponieważ jest to kwota o 500 zł niższa niż w przypadku zeszłorocznej prezentacji.

Aparaty w Apple iPhone 15 Pro.

Teraz przejdźmy do danych statystycznych. Średnie wynagrodzenie w Polsce według GUS wynosi 7481 zł brutto czyli 5249 zł netto. Wszyscy doskonale wiemy, że takie dane można sobie “wsadzić między książki”. Dlaczego? Jeśli szef je mięso, a pracownik ryż z kapustą to oznacza, że średnio jedzą gołąbki? Ot, taki żart. Tak czy inaczej, szybka kalkulacja pozwala nam stwierdzić, że statystyczny Polak będzie pracował 23,2 dnia roboczego aby kupić iPhone 15 Pro w wariancie podstawowym z 128 GB pamięci. Oczywiście, o ile nie będzie w tym czasie wydawał ani jednego grosza z odkładanej kwoty. Co ciekawe, jest to o 4,4 dni krócej niż w ubiegłym roku.

Polacy są bogaci? Ile musimy pracować by kupić iPhone 15 Pro

Ile Polak musi pracować, by kupić sobie iPhone w wersji Pro?

2018 – 32,5 dnia

2019 – 31,8 dnia

2020 – 28,3 dnia

2021 – 25,9 dnia

2022 – 27,6 dnia

2023 – 23,2 dnia

Polacy są bogaci? Ile musimy pracować by kupić iPhone 15 Pro

Dodam jeszcze, że wskaźnik ten został obliczony na podstawie cen smartfona w lokalnych oddziałach Apple. Z kolei przeciętne wynagrodzenia zostały pobrane z urzędów statystycznych bądź ministerstw.