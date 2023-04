Imprezowy sprzęt po taniości w Biedronce!

Biedronka zaskakuje kolejną ciekawą ofertą. Tym razem oferta skierowana jest do osób, które kochają muzykę i lubią spędzić czas ze swoimi znajomymi. Imprezowy sprzęt w postaci zestawu karaoke dostępny w Biedronce za mniej niż 170 złotych!

Biedronka z kolejną ciekawą ofertą

Jeśli kochacie śpiewać i spędzać czas ze znajomymi, to Biedronka przygotowała dla was promocję na ciekawy sprzęt. Mowa tutaj o zestawie karaoke marki Hykker, który dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie nieprzekraczającej 170 złotych!

Co jakiś czas w popularnej sieci sklepów pojawia się sprzęt, na który warto zwrócić uwagę, zwłaszcza że tym razem mamy do czynienia ze sprzętem, który umili nam czas spędzany ze znajomymi. Imprezowy sprzęt karaoke marki Hykker został wyceniony na 169 złotych!

Zestaw do karaoke marki Hykker w świetnej promocji

Zestaw karaoke, który znajdziemy w ofercie sieci Biedronka, inspirowany jest urządzeniami “minionego stulecia”. Mówimy więc tutaj o stylu vintage. Urządzenie składa się więc z głośnika oraz przewodowego mikrofonu. Sam głośnik oferuje łączność bezprzewodową z urządzeniem źródłowym (laptop, smartfon, tablet itd), której zasięg wynosi 10 metrów.

Mikrofon podpinamy do wejścia AUX. Na wyposażeniu znajdziemy także wejście na kartę pamięci micro SD oraz portu USB do odtwarzania muzyki z pendrive czy dysku. Moc maksymalna tego urządzenia to 15 W, co powinno spokojnie wystarczyć użytkowanie zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz.

