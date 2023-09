Rynek smartfonów jest bardzo urozmaicony. Producenci ścigają się między sobą, aby zdobyć kolejnych klientów. Czy Infinix ZERO 30 5G sprawi, że wiele osób zdecyduje się właśnie na ten model? Trudno powiedzieć, chociaż z drugiej strony patrząc na specyfikację oraz sam wygląd smartfonu muszę śmiało przyznać, że będzie to łakomy kąsek.

Miałem okazję widzieć smartfony tej marki na żywo. Testowałem także jeden z nich – mowa o NOTE 30 Pro. Dziś z kolei o modelu ZERO 30 5G, który powinien zainteresować przede wszystkim fanów mobilnej fotografii. Konkretnie mowa o osobach, które lubią robić sobie zdjęcia typu selfie. Dlaczego? Ten model jako pierwszy w swojej klasie pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 4K / 60 FPS przednią kamerą! To duży plus dla kogoś, kto np. prowadzi wideobloga. Na tym nie koniec, bowiem na froncie znajdziemy podwójną lampę błyskową, z kolegi funkcja PDAF ma zapewnić wysokiej jakości obraz. Kolejna sprawa to możliwość nagrywania w kinowych proporcjach 2,35:1. Oprócz tego możemy nagrywać materiały z przedniego i tylnego obiektywu jednocześnie!

Nowy smartfon dla fanów selfie. Infinix ZERO 30 5G

Jak widać, producent położył bardzo duży nacisk na fotografię. Mówi o tym także główny aparat 108 Mpx oraz szklany obiektyw. Do tego mamy potrójny zoom bezstratny oraz obiektyw 120 stopni, by złapać jak najszerszy kadr. Brzmi całkiem ciekawie. Jak będzie w praktyce? Zapewne przekonamy się o tym za jakiś czas.

Specyfikacja techniczna Infinix ZERO 30 5G robi wrażenie

Aby nagrywać płynny obraz w 4K i w sześćdziesięciu klatkach na sekundę potrzebny jest naprawdę mocny procesor. W tym przypadku producent zastosował MediaTek Dimensity 8020. Wydajnościowo powinien być podobny do Qualcomm Snapdragon 865. Co ciekawe, smartfon ma 12 GB pamięci RAM, ale za sprawą 9 GB pamięci ROM, możemy mieć aż 21 GB pamięci operacyjnej. To naprawdę świetny wynik, który powinien przełożyć się na wysoką wydajność.

Musimy również wspomnieć o pamięci – materiały wideo w 4K potrafią zajmować dużo miejsca. W tym przypadku producent zapewnił 256 GB pamięci wewnętrznej. Nie znalazłem informacji o tym, czy będziemy mogli ją rozszerzyć za pomocą microSD. Co z baterią? Mamy 5000 mAh, a więc sporo. Do tego ładowanie 68W, które ma naładować baterię od 1 do 80% w pół godziny. Jeśli chodzi o kwestie płatności, mamy do dyspozycji NFC.

Ekran w Infinix ZERO 30 5G

Na koniec temat ekranu. Wyświetlacz pokryto szkłem Corning Gorilla Glass. Jest to zakrzywiony AMOLED oferujący częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. Szczytowa jasność to 950 nitów – sporo. Jeśli chodzi o rozdzielczość i przekątną – sugeruję, by smartfonem interesowali się raczej fani dużych ekranów, bowiem ma on aż 6,78-cala. Do tego rozdzielczość to Full HD+.

Co z ceną? Jeszcze nic o niej nie wiemy. Mam tylko nadzieję, że będzie atrakcyjna. Celowałbym w okolice 3 tysięcy złotych. Może trochę mniej. Szczegóły znajdziecie na łamach oficjalnego sklepu producenta.