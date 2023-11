Jedną z wielu kluczowych różnic pomiędzy systemem od Apple a tym od Google było brak możliwości instalowania aplikacji niepochodzących ze sklepu AppStore. Użytkownicy iPhone’ów w Unii Europejskiej wkrótce będą mogli powiedzieć inaczej, ponieważ w tej kwestii iOS dorówna Androidowi.

iOS dorówna Androidowi? Jest decyzja!

Mark Gurman z Bloomberga podał ciekawe informacje, które sugerują, że w kwestii instalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu z appkami iOS dorówna Androidowi. Tak, Apple w końcu zniesie blokadę, która uniemożliwiała pobierania aplikacji z nieoficjalnych źródeł i instalowania ich na urządzeniach. To ma być możliwe od pierwszej połowy 2024 roku i tyczy się klientów z Unii Europejskiej.

iOS dorówna Androidowi? Po latach w końcu daje tę możliwość!

Side-loading, bo tak nazywa się ten proces, zostanie wprowadzony w życie w pierwszej połowie 2024 roku na terenie Unii Europejskiej. Oznacza to tyle, że użytkownik iPhone czy iPada będzie mógł zainstalować aplikacje pobrane z internetu, które nie są dostępne w AppStore. Jak podaje Gurman w swoim biuletynie “Power On”, taka decyzja wiąże się z wprowadzeniem “bardzo ścisłej kontroli” ze strony producenta m.in. w chipie NFC, kamerze, silniku przeglądarek czy softwareowych aspektach urządzenia. Zrozumiałe jest to, że Apple chce zabezpieczyć bardziej wrażliwe aplikacje, które przechowują dane osobiste.

Side-loading już wkrótce w europejskich urządzeniach Apple

Początkowo sugerowano, że side-loading zostanie wprowadzony do urządzeń Apple już wraz z aktualizacją iOS 17.2, która ma się pojawić w przyszłym miesiącu. Mark Gurman podaje jednak zupełnie inny, bardziej odległy termin. Wprowadzenie możliwości instalowania aplikacji spoza oficjalnego sklepu to dobra wiadomość dla deweloperów, którzy nie będą musieli opłacać prowizji Apple wynoszącej od 15 do 30 proc.

iOS dorówna Androidowi? Po latach w końcu daje tę możliwość! Na zdjęciu Galaxy S23 Ultra i iPhone 14 Pro. Fot MenWorld.pl

Oczywiście Apple wyraża swoje wątpliwości, które trzeba przyznać, są bardzo uzasadanione. Pobieranie i instalowanie aplikacji, które nie zostały przeskanowane i zatwierdzone przez zespół Apple, wiąże się z ryzykiem zainfekowania urządzenia, prób hakerskich i kradzieży danych osobistych użytkownika. Gigant z Cupertino argumentuje, że side-loading “podważa ochronę prywatności i bezpieczeństwa”, za którymi stoi.

