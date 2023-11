iPhone 12 wrócił do bardziej kanciastego designu, iPhone 14 Pro został wyposażony w wyspę, natomiast iPhone 16 wprowadzi zupełnie nowy design? Tak przynajmniej sugerują zapowiedzi, które mówią o tym, że Apple zdecyduje się na wykorzystanie “oczka”. To kolejny krok dla kalifornijskiego producenta?

Apple zmienia wygląd swoich urządzeń bardzo ostrożnie

Apple nie słynie z radykalnych zmian, które drastycznie zmieniłyby wygląd smartfonów, czy innych urządzeń producenta. Kalifornijska firma w dalszym ciągu produkuje przecież budżetowe smartfony, które wyglądają jak te sprzed 7 lat. Gigant co prawda zmienił już wygląd iPhone’ów już dwukrotnie od premiery serii 11, jednak były to raczej zmiany, które nie zszokowały branży.

Mówimy tutaj przecież o powrocie do kanciastej bryły w przypadku iPhone 12, a także wprowadzeniem “dynamicznej wyspy” podczas prezentacji modelu Pro w serii 14. Sami musicie przyznać, że nie są to zmiany, które rzucają na kolana, chociaż według wielu, powrót do kanciastego kształtu znanego z iPhone 5 był zdecydowaną zmianą na lepsze. iPhone 16 wprowadzi nowy design, choć również i ta zmiana nie będzie ogromna.

iPhone 16 wprowadzi nowy design? Apple już go testuje!

iPhone 16 wprowadzi kolejną zmianę na wyświetlaczu?

Apple bardzo mocno promowało “Dynamic Island” i jej funkcje, ale element ten może być na topie tylko do przyszłego roku. Sugeruje się bowiem, że iPhone 16 wprowadzi “oczko”. Zastosowanie takiego rozwiązania oznaczałoby, że wszystkie komponenty odpowiadające za działanie Face ID, zostaną schowane pod ekran. Pozostaje pytanie, czy technologia ta będzie tak samo skuteczna, jak dotychczas.

Schowanie wszystkich czujników od systemu kamer może sprawić, że nie będą one pracować z taką samą dokładnością, jak dzieje się to teraz. Face ID działa bardzo dobrze, niezależnie od warunków oświetleniowych, a to za sprawą kamery TrueDepth (i tysiąca niewidzialny punktów analizujących unikalne struktury twarzy użytkownika), skanera podczerwieni, różnych sensorów.

Majin Bu zdradza, że Apple rzekomo testuje “oczko”, które ma zostać wprowadzone do przyszłych generacji iPhone’ów. Źródło: X (Twitter).

Analityk Majin Bu twierdzi, że to nie iPhone 16 wprowadzi nowe rozwiązanie kamery. Według jego prognoz technologia ta trafi do smartfonów Apple najwcześniej przy serii 17. Prototyp tego rozwiązania jest na ten moment jedynie testowany. Podobnie twierdzi założyciel i dyrektor generalny Display Supply Chain Consultants, Ross Young – według niego Apple zdecyduje się na wdrożenie tej technologii w przyszłych modelach smartfonów, nie w telefonach, które zadebiutują w 2024 roku.

