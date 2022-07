Czy to w filmach akcji czy w wojennych często możemy zobaczyć scenę, w której główny bohater przeżywa, ponieważ moneta czy inny twardy przedmiot znajdujący się w jego kieszeni zatrzymuje kulę. W przypadku ukraińskiego żołnierza był to iPhone 11 Pro. Nagranie trafiło do serwisu Reddit i widzimy, jak wielką dziurę pozostawił po sobie pocisk.

iPhone 11 Pro uratował życie ukraińskiego żołnierza

W dzisiejszych czasach każdy posiada smartfon i mogłoby się wydawać, że urządzenia, które używamy, nie mogą pochwalić się zbyt dużą wytrzymałością, zwłaszcza jeśli spadną z określonej wysokości. Okazuje się jednak, że iPhone 11 Pro ze szklanym tyłem jest w stanie zatrzymać pocisk!

Przeczytaj także: Huawei ponownie rozpoczyna dostawy urządzeń do Rosji

Wojna na Ukrainie nadal trwa i każdego dnia napływają do nas kolejne tragiczne informacje. Pewien ukraiński żołnierz może mówić o niesamowitym szczęściu! W serwisie Reddit umieszczono nagranie, na którym widzimy, co stało się z iPhone 11 Pro po bliskim spotkaniu z pociskiem. Smartfon Apple zatrzymał śmiertelną kulę i uratował życie swojego właściciela.

iPhone 11 Pro zatrzymał kulę i uratował życie ukraińskiego żołnierza. Sytuacja jak z filmu!

Smartfon zatrzymał kulę

Klip udostępniony w serwisie Reddit pokazuje plecak jednego z ukraińskich żołnierzy. Widzimy tam telefon, a po jego wyjęciu okazuje się, że iPhone 11 Pro przyjął na siebie ogień i zatrzymał kulę, która mogła doprowadzić do śmierci jego użytkownika. Oczywiście urządzenie nie nadaje się do użytku, ponieważ nie zostało z niego praktycznie nic.

Pocisk, który był skierowany w ukraińskiego żołnierza, trafił praktycznie w sam środek smartfona. Co najważniejsze, kula nie przeszła na wylot. Ekran iPhone 11 Pro jest co prawda zbity i odstaje od reszty obudowy, jednak pocisk pozostał w urządzeniu. Jesteśmy ciekawi, czy producent odniesie się do tej sytuacji w jakikolwiek sposób.

Źródło: Reddit