Większość producentów technologicznych, jak i innych podmiotów zrezygnowało z dostawy swoich produktów lub ograniczenie ich dostępności w Rosji w ramach sankcji nałożonych na ten kraj w związku z atakiem na Ukrainę. Huawei po miesiącach wstrzymania zmienił zdanie i znowu rozpoczyna dostawy do Federacji Rosyjskiej.

Huawei najwyraźniej zmienił zdanie. Firma rozpoczyna dostawy do Rosji

Świat pomaga Ukrainie jak może, uderzając tym samym w gospodarkę państwa rosyjskiego. Wielu gigantów technologicznych, jak i firmy z innych branż zapowiedziało wycofanie lub wstrzymanie sprzedaży swoich produktów. Większość z nich całkowicie zrezygnowała z ich dostawy do Rosji. Huawei również znajdował się na tej liście.

Huawei ponownie rozpoczyna dostawy urządzeń do Rosji

Wiele źródeł podaje, że Huawei zdecydował się na zniesienie sankcji względem Rosji i rozpoczyna ponowną dostawę swoich produktów do tego kraju. Serwis Izvestia (via Gizchina) podaje, że chiński producent wznowił dostawy smartfonów i innych urządzeń do Federacji Rosyjskiej. Informację tę potwierdził partner biznesowy giganta. Rzecznik prasowy firmy odmówił komentarza.

Firma chce tym podbić wyniki sprzedażowe?

Huawei na początku poszedł drogą wszystkich innych gigantów technologicznych i ograniczył dostawy swoich urządzeń do Rosji. Na początku czerwca chińska firma ogłosiła zamknięcie swoich oficjalnych sklepów na terenie tego kraju, a cztery z nich ogłosiło wstrzymanie działalności. Co ciekawe, powodem miały być brak części i zamienników w rosyjskich magazynach, a nie atak tego kraju na Ukrainę.

Jak widać, chiński gigant technologiczny ma daleko w poważaniu, co robi Rosja na Ukrainie i wspiera gospodarkę agresora. W kwietniu wstrzymał on dostawy, a swoich pracowników wysłał na urlop. W czerwcu zamknął sklepy, a w lipcu ponownie wysyła swoich produkty do Rosji. Być może tonący brzytwy się chwyta, ponieważ Huawei, kiedy został wpisany na czarną listę USA, jest w bardzo złej formie. Nie mieści się nawet w top 5 najpopularniejszych dostawców smartfonów na świecie. Czyżby sytuacja w Rosji byłaby szansą na zwiększenie swoich dochodów?

