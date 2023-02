ITD skontrolowało 150 autobusów. Czym oni nas wożą?! Szok!

W środę, 15 lutego bieżącego roku ITD skontrolowało 150 autobusów miejskich, które jeżdżą na terenie województwa Mazowieckiego. Mowa między innymi o miastach takich jak Warszawa, Radom, Płock czy Siedlce. Wynik inspekcji może być dla wielu osób przerażający. Aż trzy autobusy miały tak poważne usterki, że kontrolerzy zdecydowali zatrzymać dowody rejestracyjne! I oni nas wożą takimi pojazdami?

Jak to możliwe, że z bazy wyjeżdża autobus, który nie jest sprawny technicznie. I nie są to jakieś ot, usterki, które nie wpływają na bezpieczeństwo. Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego wykazała, że aż trzy autobusy są na tyle niesprawne, że trzeba zabrać dowody rejestracyjne. Rozumiecie to? I my wsiadamy do takiego pojazdu i przemierzamy kolejne kilometry w nieświadomości.

Kontrola autobusów miejskich przez ITD

Inspektorzy sprawdzali, czy kierowcy mają wszystkie dokumenty uprawniające do przewozu osób. Kontrolowana była również trzeźwość. Tu wszystko poszło zgodnie z planem. Mnie najbardziej zastanawia to, dlaczego trzy autobusy – z Warszawy, Radomia, a także Siedlec zostały dopuszczone do ruchu przez techników, którzy podobno analizują to, jaki stan techniczny mają dane pojazdy. Co było nie tak? Przede wszystkim wyciek płynu eksploatacyjnego, luzy w układzie kierowniczym oraz niesprawny układ awaryjnego otwierania drzwi. Przecież to skandal, żebyśmy my jeździli autobusem, który w razie sytuacji kryzysowej nie będzie dobrze się prowadził, albo co gorsza, uniemożliwi podróżującym bezpieczne opuszczenie pojazdu.

Wycieki, luzy w układzie kierowniczym – efekt kontroli autobusów miejskich przez ITD

W przypadku autobusu, który nie mógł awaryjnie otworzyć drzwi, kontrolerzy zdecydowali, że może on pojechać do bazy, ale oczywiście bez pasażerów. Tak czy inaczej uważam, że powinny być wystawione srogie kary dla przedsiębiorstw, które dopuściły takie pojazdy do ruchu. Nie może być tak, że uszkodzone autobusy pokonują później kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów przewożąc dużą liczbę osób. Wszyscy dobrze wiemy, że w godzinach szczytu pojazdy te potrafią być tak bardzo zatłoczone. Wielokrotnie czułem się jak sardynka, a nawet zdarzało się, że nie wsiadłem do danego autobusu, gdyż był on już przepełniony.

Dodajmy do tego niesprawny układ kierowniczy i jakąś “podbramkową” sytuację na drodze. O katastrofę w ruchu lądowym nie trudno. Tym bardziej, że w dużych miastach prawdopodobieństwo wypadku jest bardzo duże.

Źródło: Portal ITD.