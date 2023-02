Abu Harbeh bardzo lubi chwalić się w swoich mediach społecznościowych tym, że “zamyka licznik” w wielu autach, które prowadzi. Tym razem jechał pickupem ponad 200 km/h po czym nagle skręcił na pustynię. Rozbił auto? Musicie to zobaczyć.

Jechał pickupem ponad 200 km/h, skręcił na pustynię. Rozbił?

Oczywiście, takie zachowanie jest mega nieodpowiedzialne i nie tylko nie popieram, ale wręcz uważam, że powinno być bardzo mocno karane. Gość “igra z losem”, nie tylko jeżdżąc drogami publicznymi nagminnie przekraczając prędkość, ale nagle zjeżdża na pustynię i w ogóle ani myśli zwolnić. No, chyba, że stanie się to, co na załączonym filmie.

Na filmie widzimy jak młody (chyba) gość jedzie czerwonym, amerykańskim pickupem marki GMC. Na liczniku grubo ponad 200 km/h i nagle, nie wiadomo czemu postanawia skręcić na pustynię. Porusza się tak przez kilka chwil, nadal jadąc około 230 km/h, po czym zaczyna drastycznie hamować. Spogląda w lusterko i wysiada z auta. Za chwilę widać, że jedna z opon wybuchła, gdyż zapewne nie wytrzymała takiego obciążenia.

Z jednej strony film podnosi ciśnienie przez nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy. Z drugiej jednak wzbudza szacunek dla auta, które wytrzymało ten “wyścig”. Tak naprawdę, oprócz opony, nie widać żadnych uszkodzeń. Z resztą, zobaczcie sami ten film, który użytkownik Instagrama o nicku ps_1117 dodaje wielokrotnie, aby ten dotarł do jak największej liczby odbiorców. Widać, że Abu Harbeh bardzo chce stać się popularny prezentując swoje głupie wybryki drogowe.

Gość łamie nagminnie prawo i chwali się tym w sieci

Trzeba być człowiekiem bez wyobraźni i to tak totalnie, bo jak inaczej wytłumaczyć to, że gość jeździ ponad 200 km/h na ulicy, ściga się z kolegami w miejscu publicznym i jeszcze dodaje to na swoje media społecznościowe? Wystawia się sam organom ścigania. No cóż, głupich nie brakuje. Mam tylko nadzieję, że nie zrobi nikomu krzywdy.

