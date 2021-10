Jak często wymieniać tarcze hamulcowe?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych elementów samochodu. Bez sprawnego układu hamulcowego jazda samochodem jest niebezpieczna i przede wszystkim niedozwolona. W jego skład wchodzi wiele elementów, jednak kluczowe są tutaj klocki i tarcze hamulcowe. Jak często wymieniać ten drugi element i jak objawia się jego zużycie?

Tarcze hamulcowe – jeden z najważniejszych elementów układu hamulcowego

Bez wątpienia tarcze hamulcowe w parze z klockami hamulcowymi tworzą najważniejsze elementy układy hamulcowego w samochodzie. To one zapewniają nam bezpieczeństwo podczas jazdy, zmniejszając prędkość pojazdu lub jego całkowite zatrzymanie w momencie naciśnięcia na pedał hamulca. Ważne jest więc to, aby klocki oraz tarcze były sprawne. Przyjmuje się, że tarcze hamulcowe powinno wymieniać się co drugą wymianę klocków hamulcowych. Wielu kierowców nie przykłada jednak do nich tak dużej uwagi, jak powinni to robić.

Tarcze hamulcowe są elementem, który przymocowany jest do piasty koła i obraca się wraz z nią. Wytwarzane ciśnienie powstałe w wyniku naciśnięcia pedału hamulca powoduje uruchomienie tłoczków hamulcowych. Efektem tego procesu, zacisk oraz klocki hamulcowe dociskane są do powierzchni tarcz hamulcowych, dzięki czemu auto może zwolnić lub całkowicie się zatrzymać.

Objawy zużycia się tarcz hamulcowych

Sprawny układ hamulcowy to klucz do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Nie tylko chroni nas przed kolizją czy wypadkiem, ale wpływa także na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Jazda samochodem, którego elementy układu hamulcowego są niesprawne, jest kategorycznie zabroniona. Z racji tego, że tarcze hamulcowe są elementem eksploatacyjnym, z czasem będziemy zmuszeni do ich wymiany. Zużycie materiału będzie odczuwalne podczas jazdy.

Głównym i oczywistym objawem zużycia się tarcz hamulcowych jest przede wszystkim gorsza skuteczność hamowania. To jednak może być niezbyt odczuwalne, kiedy to autem jeździmy regularnie. Skuteczność hamowania zmniejsza się bowiem stopniowo, a nie gwałtownie. Bardziej odczuwalnym objawem zużycia się klocków samochodowych jest zmienna siła hamowania. W momencie, kiedy naciskamy pedał hamulca i trzymamy go w tej samej pozycji, siła hamowania nie jest taka sama. Łatwo wyczuwalne jest wtedy pulsowanie pedału hamulca, a z okolic kół wydobywają się piski.

Pulsowanie pedału hamulca to nie jedyna mocno odczuwalna oznaka zużycia tarcz hamulcowych, ponieważ można też zauważyć drganie kierownicy. Zjawisko to określane jest również jako „bicie” i jest oznaką zdeformowanej tarczy hamulcowej. Zdeformowanie może być spowodowane przez kilka czynników – słabej jakości produktu, złego wyważenia kół, niepoprawnego zamontowania podzespołu, czy nawet nagłej zmiany temperatury. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego, jak zakup nowej części.

Jak często wymieniać tarcze hamulcowe?

Tarcze hamulcowe są elementem eksploatacyjnym, więc z czasem konieczna będzie ich wymiana. Szybszemu zużyciu ulegają przednie tarcze, ponieważ to właśnie przednia oś poddawana jest większym obciążeniom podczas procesu zwalniania czy zatrzymywania auta. Wymiana tarcz hamulcowych nie jest jednak tak częsta, jak w przypadku klocków. Element ten z reguły zmieniany jest dwa razy częściej niż klocki hamulcowe. Nie ma więc określonej żywotności tarcz hamulcowych.

Zużycie tarcz hamulcowych zależy w dużym stopniu od stylu naszej jazdy. Jeśli nasza jazda jest spokojna i płynna tarcze wytrzymają znacznie dłużej niż w przypadku jazdy dynamicznej, w której co chwila używamy hamulców. Ważne jest także obciążenie auta, jednak to tyczy się głównie przewoźników towarów. W sytuacji, kiedy jeździmy mocno obciążonym autem, układ hamulcowy pracuje pod większym obciążeniem, czego efektem jest szybsze zużycie się klocków, tarcz i zacisków hamulcowych.