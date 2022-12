Sprawę opisuje jeden z użytkowników portalu Wykop.pl. Jak oszczędzić na rachunku za prąd w Energa nawet 40 zł w skali miesiąca? Istnieje prosty poradnik, który pozwoli Wam oszczędzić.

Wszyscy dobrze wiemy co dzieje się w kraju. Drożyzna, drożyzna i jeszcze raz drożyzna. Bądźmy szczerzy. Łupią nas jak chcą na każdym kroku. Z racji tego, że „Polak potrafi”, pojawił się mały poradnik dla osób, które będą zakładać liczniki i mogą oszczędzić nawet do 40 zł w miesiącu. Krótka kalkulacja – w skali roku daje nam to prawie 500 zł oszczędności! Warto więc wykonać kilka prostych kroków aby „pozbyć” się niechcianych usług, które są nam na siłę wciskane podczas podpisywania umowy. Nie jestem pewny czy da się to zrobić, gdy już podpisaliście umowę, ale warto spróbować.

Jak oszczędzić na rachunku za prąd w Energa? 40 zł różnicy!

Sprawa jest bardzo prosta. Oczywiście, jak już wspominałem, Miszcz_Joda, użytkownik portalu Wykop.pl sugeruje, że chodzi przede wszystkim o osoby, które planują założyć licznik z Energą. Czego dotyczy ta oszczędność? Mowa o opłacie handlowej, która nie wnosi nic, oprócz wyższych dochodów dla przedsiębiorstwa, oraz „ubytku” w budżecie klienta.

Zawieramy umowę

Na początek wchodzimy na stronę Energa aby wypełnić wniosek. Domyślam się, że wybierzecie opcję „Nie mam już licznika”. I tutaj ważna rzecz – nie wypełniajcie żadnych danych, tylko kliknijcie w link, który widzicie na poniższym zrzucie ekranowym (przygotowanym przez użytkownika Wykop.pl).

Zjeżdżacie na sam dół, aby wybrać ponownie opcję, którą zaznaczaliście przed chwilą. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wszystkich informacji, a następnie wybranie propozycji trzeciej – takiej, którą zaznaczył użytkownik i którą widzicie poniżej.

I na tym koniec. Jak widzicie, nie trzeba wybierać umowy z opłatą handlową. A warto zauważyć, że wynosi ona około 30 – 40 zł miesięcznie na każdym rachunku! Jeśli chcecie poznać opinie innych osób, które wraz z użytkownikiem Miszcz_Joda próbują „oszukać system”, zachęcam do odwiedzenia sekcji komentarzy w publikacji dotyczącej oszczędności na umowie z Energą.

