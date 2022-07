Dyson chłodzi i oczyszcza. Jak radzić sobie z upałami?

W upalne dni szukamy orzeźwienia by poczuć się bardziej komfortowo. Jednym z urządzeń, które może nam w tym pomóc jest wentylator. Firma Dyson poszła o krok dalej i oferuje urządzenie wyposażone w funkcję wentylatora oraz oczyszczania powietrza.

Oczywiście, nie łudźmy się. Żaden wentylator nie schłodzi pomieszczenia tak, jak klimatyzacja. Tak czy inaczej, urządzenia marki Dyson są wyposażone również w oczyszczacz powietrza o wydajności wynoszącej do 290 litrów na sekundę. I jest to ważne, bowiem według różnych badań, upał może zwiększać poziom stężenia pyłu zawieszonego (PM), dwutlenku azotu (NO2) oraz ozonu w warstwie przygruntowej. Jak widać, nie tylko zimą mamy problem z tzw. smogiem. Mało tego, zmiany klimatyczne oraz wzrost temperatury to również dłuższy sezon pylenia roślin. Przykładowo, w Ameryce Północnej jest on dziś średnio o 20 dni dłuższy niż w 1990 roku.

Jak radzić sobie z upałami? Dyson chłodzi i oczyszcza powietrze.

Dyson oferuje oczyszczacz powietrza z funkcją wentylatora

Producent chwali się, że zastosowana technologia Dyson Air Multiplier ma zapewnić uczucie chłodu, a przy okazji oczyszczać powietrze, bowiem wychwytuje 99,95% cząsteczek o wielkości 0,1 mikrona. Mowa o alergenach, bakteriach, pyłkach czy zarodnikach pleśni. Nie ukrywam, brzmi to ciekawie, aczkolwiek do tematu chłodzenia powietrza podchodzę z przymrużeniem oka. Skoro w pomieszczeniu mamy np. 30 stopni, nie ma opcji by wentylator mógł schłodzić je np. o kilka stopni.

Ja jednak skupiam się na temacie oczyszczania powietrza, bo w tym przypadku urządzenie może nam naprawdę pomóc. Nie zdawałem sobie sprawy, że przy wysokiej temperaturze może wydzielać się formaldehyd.

Formaldehyd jest bezbarwnym gazem uwalnianym przez meble i produkty drewniane, które są wykonane z żywicy na bazie formaldehydu. Są to przede wszystkim materiały takie jak: sklejka i płyty pilśniowe, materiały izolacyjne, farby, tapety, lakiery i środki czystości. Formaldehyd jest 500 razy mniejszy niż cząstki o wielkości 0,1 mikrona, dlatego jest szczególnie trudny do wychwycenia. Gdy nie jest usuwany, jesteśmy nieustannie narażeni na tzw. odgazowanie, czyli uwalnianie się unoszących się w powietrzu substancji chemicznych.

Narażenie na działanie formaldehydu może być szczególnie duże w przypadku nowych domów oraz mieszkań, które niedawno zostały wyremontowane.

Badania wykazały, że wysoka temperatura w pomieszczeniach oraz wilgotność bezwzględna powietrza bezpośrednio zwiększają uwalnianie się lotnych związków organicznych, takich jak formaldehyd. Stężenie formaldehydu w pomieszczeniach może być uzależnione od pory roku, temperatury i wilgotności, przy czym jest ono średnio 20 razy wyższe latem niż zimą.

Najnowsza generacja oczyszczaczy powietrza Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 została wyposażona w nową technologię półprzewodnikowego wykrywania, która zapewnia precyzyjne wyłapywanie substancji zanieczyszczających przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zastosowany filtr selektywnego katalitycznego utleniania (SCO) Dyson niszczy formaldehyd na poziomie molekularnym, rozbijając gaz na niewielkie ilości wody i CO 2. Filtr samoistnie się oczyszcza przy udziale tlenu z atmosfery, dzięki czemu nie musi być wymieniany.

