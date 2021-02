Sponsored Materiał zewnętrzny

Sprawdzenie samochodu używanego przed zakupem jest absolutnie konieczne. Dzięki temu uda nam się uniknąć zakupu pojazdu sprawnego jedynie na pierwszy rzut oka. Może się bowiem okazać, że zostaliśmy oszukani. Co gorsza, liczne awarie zaczną pojawiać się dopiero w kolejnych miesiącach użytkowania. Wtedy często to jest już problem nowego właściciela pojazdu. Jak sprawdzić auto przed kupnem? Podpowiadamy.

Jak sprawdzić używany samochód przed dokonaniem zakupu?

Aby skutecznie i samodzielnie sprawdzić samochód używany przed zakupem, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę i sprzęt. Nie zaszkodzi również przynajmniej podstawowe doświadczenie w tym zakresie.

Często zaczynamy sprawdzanie samochodu używanego od jego historii. Tym powinniśmy się zająć jeszcze przed udaniem się na oględziny. Warto zdobyć numer VIN pojazdu, który nas interesuje, jego numer rejestracyjny oraz datę pierwszej rejestracji. Te dane pozwolą rozkodować nam numer VIN. Dzięki temu poznamy podstawowe informacje o pojeździe. Dowiemy się więcej również o jego historii, w tym o wypadkach i kolizjach, w których brał udział.

Gdy już dotrzemy na miejsce oględzin, warto rozpocząć od sprawdzenia stanu lakieru. Z jednej strony, jest to moment na sprawdzanie samochodu pod kątem grubości jego lakieru, z drugiej strony poszukujemy oznak i ognisk rdzy.

Konieczne jest sprawdzenie również opon. Jeżeli są w złym stanie, to już na początku musimy liczyć się z kosztami nowego kompletu. Dodatkowo to właśnie na oponach zobaczymy, że coś jest nie tak z geometrią auta, która niekoniecznie da się odpowiednio wyregulować, gdy samochód jest powypadkowy. Jeżeli opony są nierównomiernie zużyte na jednej osi, oznacza to właśnie problemy z geometrią. W niektórych przypadkach może to dyskwalifikować zakup.

Następnie, sprawdźmy wnętrze pojazdu. Konieczne jest ocenienie jego stanu, ale również tego, czy posiada ono kompletne wyposażenie.

Nie obejdzie się również bez jazdy próbnej. Ważne, by do samochodu wsiadać na zimnym silniku, bo wtedy pokazuje on najwięcej swoich problemów. Podczas jazdy testowe warto sprawdzić, jak prezentuje się dynamika pojazdu. Przyjrzyjmy się jak wchodzą biegi, czy samochód dobrze trzyma się drogi, jak hamuje i jaki oferuje komfort z jazdy. Warto również nasłuchiwać, czy w trakcie jazdy pojazd nie wydaje niepokojących odgłosów.

Często jazda próbna kieruje nas w stronę ASO lub okolicznego warsztatu. Tam warto sprawdzić podwozie danego samochodu, również w poszukiwanie korozji i innych problemów.

Jak sprawdzić auto przed kupnem? Pomocny będzie warsztat lub ASO

Miejscami, gdzie będziemy sprawdzać samochody, są najczęściej warsztaty lub ASO. Zalecamy jednak, by zawsze kierować się do innych miejsc, niż te najbliższe. Wynika to z faktu, że, zwłaszcza w małych miejscowościach, może okazać się, ze osoby pracujące w danym miejscu, blisko miejsca zamieszkania sprzedającego nam pojazd, mogą być jego znajomymi. W praktyce oznacza to, że mogą nas one nie poinformować o wszystkich problemach, które trapią dany pojazd. Niestety, jest to powszechna praktyka i jedna z patologii polskiego rynku handlu samochodami używanymi.

Firmy sprawdzające samochody używane przed zakupem – których ofertą warto się zainteresować?

Jeżeli ktoś nie zna się na sprawdzaniu samochodów używanych lub nie ma na to czasu, wcale nie musi sam weryfikować stanu, w którym się znajduje dane auto. Może to za niego zrobić jedna z firm, które sprawdzają samochody używane. W takim przypadku dobrze decydować się na ogólnopolskie marki, które działają na terenie całego kraju – taki przykładem jest mobilEkspert.

Cena sprawdzenia samochodu używanego w mobilEkspert wynosi około 299 zł (podstawowy pakiet). Jest to więc suma naprawdę niska, na którą każdy bez problemu może sobie pozwolić. Inwestycja w tego typu usługę jest tym bardziej opłacalna, im bardziej pojazd jest od nas oddalony. Pokonanie kilkuset kilometrów w jedną stronę, w celu oględzin i przeprowadzenia samodzielnie jazdy testowej samochodu, których chcemy kupić. Nie wydaje się to idealna inwestycja, a jednocześnie pomysł na spędzenie wolnej soboty czy niedzieli.

Jak wygląda usługa sprawdzenia samochodu używanego w mobilEkspert?

Całość jest bardzo prosta, wybrany przez nas pakiet możemy zakupić na stornie www firmy. Tam też, opłacamy całość w wygodny sposób, a następnie dostarczamy do firmy ogłoszenie sprzedaży samochodu, który nas interesuje. Na oględziny i jazdę testową umawia się już ekspert zatrudniony przez firmę, całość ma miejsca najczęściej w ciągu 48 godzin, i najczęściej w tym czasie będzie czekał na nas raport, dostarczony do nas drogą elektroniczną.

Tam natomiast znajdziemy nie tylko liczne zdjęcia, ale również informacje techniczne i wskazówki sprawdzającego, czy jego zdaniem dany pojazd kupić warto, czy też nie. Jest to więc idealne rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie samodzielnie sprawdzić samochodów używanych, gdyż nie mają czy to wiedzy, czy odpowiedniego sprzętu lub doświadczenia.

Jak sprawdzić auto przed kupnem? Wyręczyć nas może firma

Usługi sprawdzania samochodów używanych przez firmy są coraz popularniejsze, przez co staja się też tańsze. Wiele osób woli w taki sposób zaoszczędzić swój czas wolny. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze, wystarczy jedynie odwiedzić stronę www firmy, której oferta nas interesuje. Wiele z nich na swoich stornach przedstawia raporty, które do nas trafią – jeżeli zastanawiamy się, którą firmę wybrać, warto porównywać nie tylko ceny czy opinie z sieci, ale również raporty i ich zawartość.