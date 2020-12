Jak sprawdzić samochód po VIN?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Sprawdzanie samochodu po numerze VIN jest coraz popularniejszą praktyką. Dzięki niej, jeszcze przed oględzinami samochodu, możemy nie tylko dowiedzieć się o danym modelu naprawdę wiele. Vehicle Identification Number pomaga również uniknąć naprawdę ryzykownej transakcji. Jak jednak sprawdzić samochód po numerze VIN i co powinniśmy o tym wiedzieć?

Jak sprawdzić samochód po numerem VIN?

Idealnym miejscem będzie do tego platform https://www.historiaszkod.pl – to właśnie tutaj sprawdzimy samochód po numerze VIN, często zupełnie za darmo. Jak to przeprowadzić? Wystarczy wprowadzić numer VIN pojazdu, który nas interesuje. Dzięki temu zupełnie za darmo poznamy podstawowe dany o danym pojeździe. W tym te, które dotyczą wypadków z udziałem danego samochodu – czy miały one miejsce, czy też nie.

Jeżeli okaże się, że samochód ma na koncie wypadki lub kolizje, ale my nadal jesteśmy nim zainteresowani, za naprawdę niską opłatą możemy dowiedzieć się więcej o danym modelu. Gdzie miała miejsce szkoda, kiedy, ile wynosił jej koszt całkowity? Dzięki temu dowiemy się, czy mowa o niewielkiej kolizji, czy o poważnym wypadku, który może dyskwalifikować dany samochód jako pojazd nadający się do kupna przez nas.

Gdzie zaleźć numer VIN?

Z racji tego, że powinniśmy sprawdzać numer VIN jeszcze przed oględzinami pojazdu, numeru powinniśmy przede wszystkim szukać w … ogłoszeniu. Jeżeli go tam nie ma, nie bójmy się skontaktować ze sprzedajnym i poprosić o jego podanie.

Jeżeli wszystko będzie dobrze, a my udamy się na oględziny pojazdu, zachęcamy do tego, by upewnić się, że VIN danego pojazdu jest taki sam, jak ten, który został nam podany. VIN znajdziemy w kilku miejscach na pojeździe, jednak różnią się one w zależności od marki i modelu samochodu. Z tego powodu warto przed oględzinami sprawdzić w internecie, gdzie dany model ma wybity numer VIN. Jednocześnie, numer VIN znajduje się również w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.

Co zrobić, gdy sprzedający nie chce podać Vehicle Identification Number?

W takim przypadku powinno nam się wydać to przynajmniej podejrzane. Nie mamy wątpliwości co do tego, że numer VIN jest znany sprzedającemu. Jeżeli nie chce nam go podać, może to oznaczać jedno. Jego rozkodowanie poda nam informacje, które zniechęcą nas do zakupu samochodu. Są to więc informacje, które koniecznie musi znać każdy, kto zainteresowany jest danym pojazdem. Po co? To proste. Aby nie kupić jeżdżącej studni bez dna.

Warto zapytać o powody takiej decyzji. Jeżeli jednak sprzedający, pomimo naszych usilnych próśb, nie będzie chciał podać nam numeru VIN, zachęcamy więcej nie naciskać. Lepiej zdecydować się na odpuszczenie zakupu danego pojazdu. Jest to w takim wypadku zbyt ryzykowne – w końcu same oględziny nie powiedzą nam wszystkiego o historii danego samochodu.

Czy każdy portal do sprawdzania numeru VIN działa tak samo?

Zdecydowanie nie. Bardzo ważne są nie tylko ceny takich usług, ale przede wszystkim rodzaje baz, z których one korzystają. Bazy mogą być mniej lub dokładniejsze, obejmować różne obszary świata a przede wszystkim być aktualizowane z różną częstotliwością. Idealnym wyborem będą więc takie bazy, które informują nas o dużej ilości naprawdę aktualnych informacji. Najlepiej pochodzących z różnych obszarów świata.

Takie są właśnie bazy, które wykorzystywane są przez serwis https://www.historiaszkod.pl. Mamy tutaj do czynienia z dokładnymi i najbardziej aktualnymi i dostępnymi na rynku bazami, które jednocześnie dotyczą nie tylko Polski, ale również całej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

W przypadku samochodów sprowadzanych są to kluczowe informacje. W końcu w takich samochodach znacznie łatwiej jest oszukać nas w kontekście historii danego pojazdu. Popamiętajmy też o tym, że samochody, które trafią do nas z USA, często są pojazdami powypadkowymi. Dlatego tym bardziej konieczne jest zweryfikowanie ich przeszłości.

Czy Vehicle Identification Number pokazuje informacje o cofaniu licznika?

Tak, rozkodowanie numeru VIN to również znakomita opcja na to, by poznać prawdziwy przebieg danego pojazdu. Tyczy się to zwłaszcza samochodów zagranicznych, sprowadzonych do Polski. Szacuje się, że nawet około 80% z nich może mieć cofane liczniki. Pamiętajmy, że obecnie w Polsce cofanie liczników jest zabronione i karane. Kara może wynosić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Co ważne, w tym przypadku ukarany zostanie nie tylko mechanik, który wykonuje taką usługę, ale również osoba, która ją zleca. To istotne, ponieważ cofanie licznika w Polsce jest coraz trudniejsze, jednak nie ma tego problemu w przypadku samochodów sprowadzanych.

Rozkodowanie numeru VIN daje nam najczęściej informacje o kilku ostatnich wartościach przejechanych przez pojazd kilometrów. Dzięki temu, porównując ją do wartości obecnej w tej chwili na liczniku, możemy sprawdzić, czy pojazd nie miał cofanego licznika. Pamiętajmy jednak, jeżeli data najdawniejszej rejestracji przejechanych kilometrów nie jest odległa, cały czas może to oznaczać, że samochód miał cofany licznik, jednak wcześniej.

Nie zmienia to jednak faktu, że weryfikacja nie tylko przebiegu, ale również innych aspektów historii pojazdu, przez rozkodowanie numeru VIN, to obecnie standard, na który również my, jako kupujący samochody używane, powinniśmy się zdecydować.